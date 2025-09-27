Under fredagskvällen skickades Calle Rosén upp på waivers och Mattias Hävelid skickades till AHL. Under natten till lördagen meddelades det att ytterligare två blågula spelare får inleda säsongen i farmarligan.

Calle Odelius och Noel Nordh.

Foto: Bildbyrån.

Till en början var det 142 svenskar som fanns med på NHL-lagens träningsläger, med hopp om att lyckas spela sig in i premiärlaget. Nu är det ”bara” 130 svenskar kvar.

I natt kom nämligen beskedet att två blågula talanger gallrats bort och skickats ner till AHL. Det rör sig om backen Calle Odelius (New York Islanders) och forwarden Noel Nordh (Utah Mammoth).

Odelius gjorde sitt första år i Nordamerika förra säsongen och gjorde då 13 poäng (1+12) på 62 matcher för Bridgeport Islanders i AHL. Han valdes av Islanders i andrarundan, som spelare 65, vid 2022 års NHL-draft.

Noel Nordh skickas ner till AHL

Nordh gjorde också sitt första år i Nordamerika förra säsongen. Då var han junior, och tillbringade därför säsongen i Soo Greyhounds i juniorligan OHL. Där gjorde han 52 poäng (21+31) på 47 matcher. JVM-forwarden fick också göra två matcher i Utahs farmarlag Tucson Roadrunners men utan att göra poäng.

Nordh tingades i tredjerundan, som 72:a spelare totalt, vid draften 2023. Han valdes då av Arizona Coyotes, som ju nu blivit Utah Mammoth.

Här finns en fullständig lista på alla svenskar på NHL-lagens träningsläger.