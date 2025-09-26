Calle Rosén lämnade Colorado Avalanche organisation i somras och skrev kontrakt med Washington Capitals. Det tycks inte ta den svenske backen närmare NHL-spel. På fredagen sattes han upp på waivers av klubben.

Calle Rosén ser ut att få starta säsongen i AHL. Foto: Jeff Le-USA TODAY Sports

Calle Rosén lämnade moderklubben Växjö Lakers 2017 då han skrev NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs.

Åtta år senare är 31-åringen på väg in i sin nionde säsong i Nordamerika. Nu med en ny klubb efter att ha skrivit ett ettårskontrakt med Washington Capitals under sommaren. Ett tvåvägskontrakt värt 775,000 dollar i NHL och 525,000 dollar i AHL.

Nu tyder det mesta på att det blir det senare med farmarlaget Hershey Bears. Under fredagen kom beskedet att Capitals satt upp honom på waivers, vilket ger övriga 31 NHL-klubbar 24 timmar på sig att göra anspråk på svensken.

Rosén spelade uteslutande i AHL i fjol, då han svarade för 34 poäng (10+24) på 62 matcher med Colorado Eagles. Hans senaste NHL-matcher kom under säsongen 2023/24 då han var ombytt i sex matcher med St. Louis Blues.

Calle Rosén en av de mest AHL-svenskarna genom tiderna

Sedan flytten till Nordamerika har Calle Rosén tillhört Toronto och Colorados organisationer vid två tillfällen vardera utöver en treårig sejour i St. Louis regi. Washington blir därmed hans fjärde NHL-klubb. På 93 matcher i NHL har han bokförts för 31 poäng (11+20) medan det i AHL har blivit 351 matcher och 191 poäng (35+156). Bara fem andra svenskar har historiskt sett spelat fler matcher i farmarligan än Rosén – och bara en back, Lucas Carlsson, har producerat fler poäng (193) än honom.

En annan svensk back som får starta i AHL är Mattias Hävelid. Den tidigare LHC-spelaren har skickats ned till San Jose Barracuda av San Jose Sharks efter flytten till Nordamerika.

Hävdelid, som tog JVM-silver med Juniorkronorna i Göteborg 2024, draftades av Sharks i andra rundan 2022 och tecknade ett rookieavtal med NHL-klubben i maj. Detta efter att ha hjälpt Djurgården att ta klivet upp i SHL efter att ha lånats ut till Stockholmsklubben av Linköping.

Fakta: Svenskarna med flest AHL-matcher

Philip Samuelsson, b, 512 matcher Anton Blidh, fw, 466 matcher Alexander Nylander, fw, 394 matcher Fredrik Claesson, b, 379 matcher Gustav Olofsson, b, 366 matcher Calle Rosén, b, 351 matcher Andreas Thuresson, fw, 350 matcher Tim Erixon, b, 331 matcher Anders Eriksson, b, 319 matcher Robert Hägg, b, 306 matcher

Source: Calle Rosén @ Elite Prospects