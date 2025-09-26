Efter sommarens klubbyte – svenske veteranen på waivers
Calle Rosén lämnade Colorado Avalanche organisation i somras och skrev kontrakt med Washington Capitals. Det tycks inte ta den svenske backen närmare NHL-spel. På fredagen sattes han upp på waivers av klubben.
Calle Rosén lämnade moderklubben Växjö Lakers 2017 då han skrev NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs.
Åtta år senare är 31-åringen på väg in i sin nionde säsong i Nordamerika. Nu med en ny klubb efter att ha skrivit ett ettårskontrakt med Washington Capitals under sommaren. Ett tvåvägskontrakt värt 775,000 dollar i NHL och 525,000 dollar i AHL.
Nu tyder det mesta på att det blir det senare med farmarlaget Hershey Bears. Under fredagen kom beskedet att Capitals satt upp honom på waivers, vilket ger övriga 31 NHL-klubbar 24 timmar på sig att göra anspråk på svensken.
Rosén spelade uteslutande i AHL i fjol, då han svarade för 34 poäng (10+24) på 62 matcher med Colorado Eagles. Hans senaste NHL-matcher kom under säsongen 2023/24 då han var ombytt i sex matcher med St. Louis Blues.
Calle Rosén en av de mest AHL-svenskarna genom tiderna
Sedan flytten till Nordamerika har Calle Rosén tillhört Toronto och Colorados organisationer vid två tillfällen vardera utöver en treårig sejour i St. Louis regi. Washington blir därmed hans fjärde NHL-klubb. På 93 matcher i NHL har han bokförts för 31 poäng (11+20) medan det i AHL har blivit 351 matcher och 191 poäng (35+156). Bara fem andra svenskar har historiskt sett spelat fler matcher i farmarligan än Rosén – och bara en back, Lucas Carlsson, har producerat fler poäng (193) än honom.
En annan svensk back som får starta i AHL är Mattias Hävelid. Den tidigare LHC-spelaren har skickats ned till San Jose Barracuda av San Jose Sharks efter flytten till Nordamerika.
Hävdelid, som tog JVM-silver med Juniorkronorna i Göteborg 2024, draftades av Sharks i andra rundan 2022 och tecknade ett rookieavtal med NHL-klubben i maj. Detta efter att ha hjälpt Djurgården att ta klivet upp i SHL efter att ha lånats ut till Stockholmsklubben av Linköping.
Fakta: Svenskarna med flest AHL-matcher
- Philip Samuelsson, b, 512 matcher
- Anton Blidh, fw, 466 matcher
- Alexander Nylander, fw, 394 matcher
- Fredrik Claesson, b, 379 matcher
- Gustav Olofsson, b, 366 matcher
- Calle Rosén, b, 351 matcher
- Andreas Thuresson, fw, 350 matcher
- Tim Erixon, b, 331 matcher
- Anders Eriksson, b, 319 matcher
- Robert Hägg, b, 306 matcher
Source: Calle Rosén @ Elite Prospects
