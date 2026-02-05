Stängs av – efter positivt dopingtest

Caleb Jones har lämnat ett positivt dopingtest. Nu stängs backen av från spel i 20 matcher av NHL.

Caleb Jones har lämnat ett positivt dopingtest – och stängs nu av länge.

Foto: Charles LeClaire-Imagn Images.

Han har spelat sju matcher för Pittsburgh Penguins i NHL. Nu har Caleb Jones blivit avstängd i 20 matcher utan lön efter att lämnat ett positivt test under en dopingkontroll.

Det var under onsdagskvällen som backen fick beskedet att han är avstängd.

— Vid tidpunkten för testet genomgick jag en exosomterapi för en dokumenterad skada, utförd av en extern vårdgivare. Jag anser att mitt positiva testresultat var kopplat till en kontaminerad substans i samband med den behandlingen. Även om jag inte använde den förbjudna substansen avsiktligt eller i prestationshöjande syfte, förstår jag att spelare är ansvariga för allt som förs in i deras kroppar och accepterar den disciplin som programmet föreskriver. Jag är ledsen över att ha svikit mina lagkamrater, Penguins-organisationen och våra fans, säger han själv i ett uttalande.

Caleb Jones har de senaste åren spelat för det mesta i AHL. Totalt har han gjort 255 NHL-matcher för klubbar som Edmonton Oilers, Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings och nu senast för Pittsburgh Penguins.

Hans kontrakt med Penguins går ut först efter nästa säsong.

Source: Caleb Jones @ Elite Prospects