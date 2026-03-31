Tre assist – sedan klev superstjärnan av skadad

Colorado-stjärnan Cale Makar tvingades lämna matchen mot Calgary efter en smäll i andra perioden. Trots skadan hann backen stå för tre assist när Avalanche körde över Flames med 9–2.

Cale Makar lämnade Colorados möte med Calgary med en skada.

Colorado Avalanches stjärnback Cale Makar tvingades lämna lagets match mot Calgary Flames under måndagen efter en överkroppsskada.

Makar tacklades av Flames-forwarden Adam Klapka med drygt 5.30 kvar av den andra perioden. Trots smällen fullföljde han perioden och gjorde ytterligare två byten, men kom inte tillbaka till spel i den tredje perioden.

Cale Makar left Colorado’s 9-2 win over Calgary in the second period with an upper-body injury



Jared Bednar said they will know more tomorrow — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 31, 2026

Dessförinnan hade Makar redan hunnit sätta avtryck i matchen. Han noterades för sin tredje assist för kvällen, vilket innebär att han nu är sjua i klubbens historia när det gäller matcher med minst tre assist.

Colorado hade full kontroll på tillställningen och ledde med hela 6–1 efter två perioder. Matchen slutade till sist i en övertygande 9–2-seger efter att Gabriel Landeskog svarat för ett av målen.

Cale Makar på väg mot 80 poäng för tredje säsongen i rad

Efter matchen står Makar noterad för 75 poäng på 73 matcher den här säsongen, vilket innebär att han är på väg mot sin tredje raka säsong med över 80 poäng. Den 27-årige backen fortsätter därmed att befästa sin position som en av NHL:s absolut bästa spelare.

Sedan han draftades som fjärde spelare totalt 2017 har Makar utvecklats till en dominant kraft i ligan, tack vare sin jämnhet, skicklighet och spelförståelse. Han var en nyckelspelare när Colorado vann Stanley Cup 2022, då han även tilldelades Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare samt Norris Trophy som ligans bästa back.

Makar har därefter fortsatt att samla meriter. Han vann Norris Trophy igen 2025, representerade Kanada i det vinnande laget i 4 Nations Face-Off förra året och tog silver vid vinter-OS 2026.

Inför matchen mot Calgary hade han totalt gjort 136 mål och 500 poäng på 467 matcher över åtta NHL-säsonger.

Colorado Avalanche toppar just nu hela NHL med 106 poäng. Dallas Stars är det enda andra laget som nått 100-poängsgränsen hittills under säsongen, medan Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes och Tampa Bay Lightning jagar strax bakom med 98 poäng vardera.

Source: Cale Makar @ Elite Prospects