Buffalo Sabres är på väg att bryta förbannelsen som varat sedan 2011. Med två mål av Rasmus Dahlin tog man sig inatt över strecket, ett steg närmre slutspelsdrömmen.

– Vi visste inför hur viktig den här matchen var, och att vi måste spela som om det var slutspel, säger svensken efter 5–2-matchen.

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres, mot Philadelphia Flyers. Foto: Bildbyrån/Timothy T. Ludwig-Imagn Images.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Vem förlitar man sig på när det är dags att ta sig till slutspel för första gången sedan 2011? Jo, Rasmus Dahlin.

När Buffalo Sabres 5–2-besegrade Philadelphia Flyers i nattens NHL-möte förlängde man sin galna svit. 14 av de 16 senaste matcherna har nu nämligen slutat på samma sätt, i en seger. En form som gör att drömmen om att bryta den långa förbannelsen i högsta grad lever. Och ja, det är mycket tack vare den svenske kaptenen och hans skott från backplats.

4–1-målet i powerplay cementerade segern, men var inte det enda i spelformen som kom via Flyers kryss för Dahlin. 1–0 hade gjorts på ett lika giftigt sätt i den första perioden och lyft Sabres mot seger. Detta trots att laget endast sköt 14 skott totalt.

– Idag gjorde vi mål, men det är något vi måste förbättra. Vi kan inte vara nöjda med 14 skott. Vi behöver mer volym, säger Dahlin själv, enligt NHL.com.

– Vi visste inför hur viktig den här matchen var, och att vi måste spela som om det var slutspel. Det har vi gjort riktigt bra. Det är en av de saker vi verkligen har förbättrat, att vi vet hur viktiga de här matcherna är, fortsätter han.

”Den unge mannen har gått igenom mycket”

Den nu 25-årige Dahlin är själv inne på sin andra säsong som kapten för Sabres. Han har dessutom varit med på en lång resa mot denna slutspelsdröm, under sina åtta år i NHL.

– Den unge mannen har gått igenom mycket kan jag säga. Där finns en kille som bryr sig. Han är inte nöjd med sitt spel. Vad vissa skulle bedöma som bra, säger han inte är hans standard. Jag tror att det är en bra plats att vara på, och jag tror att han vet det, säger huvudtränaren Lindy Ruff och fortsätter:

– Ikväll rörde han på sig riktigt bra. Man kan se målen som ett slutresultat. Sättet han tog sig uppför isen, hanterade pucken, jag tror att det finns mer. Det är alltid utmaningen med var man befinner sig som lag. Typ, har ni mer? Jag tror att han förstår den delen.

Även Noah Östlund noterades för poäng i segern. Detta då han assisterade Mattias Samuelsson till 2–0 i första perioden.

Samuel Ersson byttes in i Flyers mål efter de första 20 minuterna, men släppte sedan in två puckar. 5–2 kom i tom bur.

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers: 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Buffalo: Dahlin (2), Samuelsson, Quinn, McLeod.

Flyers: Tippet, Zegras.