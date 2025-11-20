Efter den kortare pausen från hockeyn har Rasmus Dahlin, efter nattens 2–6-förlust mot Calgary, nu fem poäng på tre matcher. Målet får han dock vänta på.

Rasmus Dahlins bortdömda mål mot Calgary. Foto: Bildbyrån och Viaplay.

Det blev Rasmus Andersson som vann Rasmus-kampen när Buffalo Sabres tog emot Calgary Flames, natten till torsdag.

Vårens VM-kapten stod för ett mål och två assist och bjöd dessutom på ännu en ”Razzy Death Stare” när han firade det där 1–0-målet tidigt i matchen. Men det hade kunnat se lite annorlunda ut om inte Rasmus Dahlin fått ett mål bortdömt senare i den första perioden.

25-åringen, som gjorde sin tredje match sedan pausen från hockeyn, fick sitt skott förbi just Andersson, och in i nät, men domarna ansåg ändå att det inte gått helt rätt till. Till publikens förvåning dömdes svenskens mål bort då Tage Thompson ansågs ha stört målvakten genom att passera vid skottögonblicket.

Bilderna, som ser lite udda ut då Thompson inte står i vägen när pucken går in, har väckt starka reaktioner på sociala medier.

Thompson: ”Vi var enkla att spela mot”

Mattias Samuelsson och Tage Thompson stod sedan för varsitt mål i den andra perioden, men i och med det bortdömda målet var ställningen endast 2–2 inför tredje. Väl där drog Calgary ifrån med fyra fullträffar, varav en från Mikael Backlund.

– Jag tror att vi blev lite för ”höga” efter ett par vinster. Vi trodde att vi var bättre än vi var, istället för att komma ihåg vad som gav oss de vinsterna. När jag såg tillbaka på den andra matchen mot Edmonton (en 5-1-seger mot Oilers under måndagen), tyckte jag att vi var riktigt svåra att spela mot. Ikväll var vi riktigt enkla att spela mot, riktigt lätta på pucken. Varje gång det händer kommer man att förlora matcher, säger Thompson efter matchen, enligt NHL.com.

Anledningen till att Dahlin var hemma i Göteborg och tränade med Frölunda var att flickvännen Carolina Matovac blev akut sjuk under en semesterresa till Frankrike i somras. Hon tvingades därefter genomgå en hjärttransplantation och rehabiliterat sig hemma i Göteborg. Stjärnsvensken missade totalt tre matcher under sin visit i Sverige.

