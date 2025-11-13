NHL-stjärnorna startar podcast: ”Drogs direkt till idén”

Brady och Matthew Tkachuk är bröder och NHL-stjärnor.

Nu är de även podcastkollegor.

Tillsammans har de startat podcasten ”Wingmen”.

– Vi drogs direkt till idén att skapa något nytt för hockeyfans, säger Brady Tkachuk i ett pressmeddelande enligt The Ahtletic.

Brady och Matthew Tkachuk.

Foto: Richard Ulreich/CSM/Alamy

Brady Tkachuk och Matthew Tkachuk tar klivet in i podcastvärlden.



Under gårdagen meddelade NHL-stjärnorna att de kommer att starta podcasten ”Wingmen” tillsammans, där bröderna ska ta fansen ännu närmare sporten. Den veckovisa podden kommer bland annat att innehålla samtal med gäster, ofiltrerade historier och unika inblickar bakom kulisserna i NHL.



– Vi har sett vad Wave har gjort med andra idrottare och drogs direkt till idén om att skapa något nytt för hockeyfans. ”Wingmen” är vårt sätt att bjuda in folk i vår värld – skratten, snacket, de inte alltid så vänliga gliringarna och allt däremellan, säger Ottawa-kaptenen Brady Tkachuk i ett pressmeddelande enligt The Athletic.

Första aktiva NHL-spelarna med egen podcast

Stjärnbröderna Tkachuk blir därmed de första aktiva NHL-spelarna att ha sin egen podcast, enligt The Athletic.

– Vi kan inte vänta på att få ta med fansen på resan genom NHL-säsongen och göra oss redo att spela tillsammans igen för USA i kommande vinter-OS, säger Florida-stjärnan Matthew Tkachuk.

Bägge bröderna befinner sig just nu på skadelistan, då Brady Tkachuk opererade sin tumme till följd av en skada mot Nashville Predators under säsongsupptakten medan Matthew Thachuk väntas bli borta året ut till följd av ingrepp han genomfört för att få bukt på ett ljumskbråck och en bristning i höftböjaren.



Det första avsnittet har premiär i dag, torsdag.