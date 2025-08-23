Florida Panthers blir en stjärna kort i början av NHL-säsongen.

Matthew Tkachuk, 27, har opererats och lär bli borta till strax innan OS-turneringen i Milano i februari.

Matthew Tkachuk lyfter pokalen för Florida.

Foto: Bildbyrån

Matthew Tkachuk har varit en nyckelspelare för Florida under de två raka Stanley Cup-triumferna.

Men i samband med att man i juni försvarade sin notering som NHL:s bästa lag, avslöjade Tkachuk att han hade spelat igenom slutspelet med två skador.

Han har både drabbat av ljumskbråck och fått en rejäl bristning i höftböjaren. Uppgifterna i media anger att han lär bli borta länge, och missar starten av säsongen med råge.

Kan bli borta tills 2026

NHL Network-journalisten David Pagnotta skriver på X att han kan bli borta över januari månad.

Därmed lär vingen satsa allt på att vara tillbaka till OS i Milano med sitt USA. Som junior har han vunnit U17- och U18-guld. Han var också med och tog ett brons i JVM 2015/2016.

Under de två senaste Stanley Cup-slutspelen har han gjort 45 poäng på 47 matcher.