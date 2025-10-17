Brady Tkachuks skada visade sig vara allvarligare än befarat.

På torsdagen opererade Ottawa Senators-kaptenen sin skadade tumme.

Brady Tkachuk blir borta i sex till åtta veckor. Foto: Justin Tang/The Canadian Press via AP

Ottawa Senators får klara sig utan lagkaptenen Brady Tkachuk de kommande sex till åtta veckorna medan han återhämtar sig från en operation på sin högra tumme, meddelade klubben på torsdagen.

Tkachuk, 26, tvingades lämna matchen halvvägs in i tredje perioden av måndagens 4–1-förlust mot Nashville Predators i Canadian Tire Centre. Detta efter att ha fått en tackling i ryggen av Nashvilles kapten Roman Josi tidigare i matchen. Tkachuk klämde handen mot sargen och skadade sig i processen.

Ursprungligen trodde Senators att amerikanen skulle missa fyra veckor, men efter att ha sökt en andra medicinsk bedömning av skadan valde Tkachuk att genomgå en operation på torsdagen.

Forwarden har noterats för tre assist på tre matcher den här säsongen – samtliga kom i Ottawas premiär mot Tampa Bay Lightning.

Brady Tkachuk hade tre raka säsonger med 30 mål eller fler

Senators valde Tkachuk som nummer fyra totalt i NHL-draften 2018. Den 193 centimeter långe och 103 kilo tunga forwarden tog direkt steget från Boston University till NHL säsongen 2018/19 och stod då för sin första av hittills sex 20-målssäsonger som rookie.

Tkachuk gjorde 30 mål tre säsonger i rad mellan 2021/22 och 2023/24, och trots att han bara spelade 72 matcher i fjol nådde han ändå 29 fullträffar. I sitt första Stanley Cup-slutspel noterades han för fyra mål och sju poäng på sex matcher när Senators föll mot Toronto Maple Leafs i kvartsfinalen i Eastern Conference.

På 515 NHL-matcher under åtta säsonger med Senators har Tkachuk samlat ihop 191 mål, 407 poäng och 754 utvisningsminuter. Tillsammans med sin pappa Keith och sin bror Matthew pryder han dessutom omslaget till deluxe-versionen av EA Sports NHL 26, som släpptes tidigare i år.

Source: Brady Tkachuk @ Elite Prospects