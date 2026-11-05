Briljerade i natt: ”Tvungen att hitta ett sätt”

Samuel Ersson stoppade 23 av 24 skott i natt.

Foto: Stan Szeto/Imagn Images/Bildbyrån

Linus Ullmark är fortsatt skadad och missade i natt sin sjunde raka match. I den svenske stjärnmålvaktens frånvaro har ett större ansvar fallit på landsmannen Samuel Ersson , som har spelat i fyra av de sju matcher som Ullmark har varit borta.

I natt tackade Ersson för förtroendet genom att stoppa 23 av 24 skott i 2–1-segern mot Buffalo Sabres . 27-åringen utsågs till matchens första stjärna för sin insats mellan Ottawa Senators stolpar.

– Det var en väldigt viktig seger. Vi behövde verkligen den här vinsten för att avsluta bortaturnén på ett bra sätt. Vi gjorde en riktigt bra match i 60 minuter och hittade ett sätt att vinna. Det är precis det som allt handlar om, säger Ersson till Ottawa Citizen .

Första två segrarna: ”Tvungen att hitta ett sätt”

Segern var Erssons andra raka efter att i helgen ha stoppat 22 av 23 skott i en 5–1-seger mot San Jose. Innan dess hade svensken inte bokförts för någon seger för Senators den här säsongen.

– Jag var tvungen att hitta ett sätt att spela bättre och hjälpa laget att ta några segrar. Därför är jag glad att vi lyckades med det. Nu gäller det att fortsätta jobba hårt och försöka bygga vidare på det, säger Ersson.

Zetterlund inblandad i avgörandet

Ersson har nu spelat åtta matcher för Ottawa Senators, dit han trejdades i somras från Philadelphia via Toronto. På dessa åtta matcher står han noterad för en räddningsprocent på 88,0 procent och ett snitt på 3,33 insläppta mål per match.



Ottawa gick in till den tredje perioden i nattens möte med ett 0–1-underläge, men halvvägs genom slutakten kvitterade Shane Pinto matchen innan Michael Amadio avgjorde med sitt 2–1-mål med drygt tre minuter kvar att spela. Senators svenske forward Fabian Zetterlund noterades för en assist på det matchvinnande målet.



Buffalo Sabres – Ottawa Senators 1–2

Buffalo: Peyton Krebs (1).

Ottawa: Shane Pinto (6), Michael Amadio (5).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.