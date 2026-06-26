På väg mot NHL-rekord – 41-åringen förlänger karriären

Brent Burns förlänger NHL-karriären med en säsong. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Brent Burns NHL-karriär fortsätter.

Under fredagen meddelade Colorado Avalanche att den rutinerade backen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt över säsongen 2026/27.

Den 41-årige veteranen gjorde en stark debutsäsong i Colorado efter flytten från Carolina Hurricanes. Burns spelade samtliga 82 grundseriematcher och noterades för 35 poäng (12+23), fem matchvinnande mål och ett personbästa på +33. I slutspelet bidrog han dessutom med fyra assist på 13 matcher.

Enligt uppgift är avtalet värt 850 000 dollar i grundlön, men innehåller prestationsbonusar som kan öka det totala värdet till så mycket som 3 miljoner dollar.

Brent Burns har spelat över 1 000 NHL-matcher i sträck

Burns fortsätter samtidigt att skriva NHL-historia. Under den gångna säsongen nådde han milstolparna 1 500 spelade NHL-matcher och 1 000 raka matcher – en svit som bara Phil Kessel har haft längre i ligans historia. Inför den kommande säsongen är Burns 57 matcher från att tangera Kessels rekord.

Dessutom passerade han den legendariske Bobby Orr på NHL:s lista över backar med flest mål genom tiderna och står nu på 273 fullträffar.

Under sin 22 säsonger långa NHL-karriär har den samlat ihop 945 poäng (273 mål och 672 assist) på 1 579 grundseriematcher för Minnesota Wild, San Jose Sharks, Carolina Hurricanes och Colorado Avalanche.

Source: Brent Burns @ Elite Prospects

Colorado förlänger med Brett Kulak

Brent Burns blir inte den enda free agent-backen som stannar i Denver.

Colorado meddelar att de även tecknat ett nytt kontrakt med Brett Kulak. Det handlar om en femårig kontraktsförlängning med en lönetaksträff på 4,5 miljoner dollar som sträcker sig till och med säsongen 2030/31.

32-åringen anslöt från Pittsburgh Penguins vid trade deadline och spelade 27 grundseriematcher samt samtliga 13 slutspelsmatcher för Avalanche. I slutspelet blev han stor hjälte när han avgjorde den femte matchen mot Dallas Stars på övertid och sköt Colorado till Western Conference-finalen.

Kulak noterades för totalt tolv poäng på 83 grundseriematcher under säsongen och var den enda NHL-spelaren som spelade 83 matcher efter att ha blivit trejdad under året.