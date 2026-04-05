Mäktiga sviten: 1 000 raka NHL-matcher utan uppehåll

Brent Burns har skrivit in sig i NHL-historien. Med 1 000 raka matcher tangerar Colorado Avalanche-backen en av ligans mest extrema sviter – och jagar nu det enda som saknas i karriären: Stanley Cup-titeln.

Brent Burns har nu spelat 1 000 raka matcher i NHL. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Brent Burns skrev historia under lördagen när han blev den andre spelaren i NHL:s historia att spela 1 000 matcher i följd – och anslöt därmed till Phil Kessel. Detta när Colorado besegrade Dallas Stars med 2–0.

Redan i mars nådde Burns sin 990:e raka match och passerade Keith Yandle, vilket tog honom upp på andraplatsen över den längsta “iron man”-sviten i ligans historia.

Den imponerande sviten sträcker sig över tre olika klubbar, men främst tiden i San Jose Sharks – där allt började den 21 november 2013.

Säsongen 2014/15 inledde en period med fem raka år i Sharks där Burns fick röster i Norris Trophy-omröstningen som ligans bästa back. Han slutade trea 2015–16 innan han vann priset 2016/17 efter en säsong med 76 poäng.

När han lämnade San Jose hade Burns etablerat sig som en av klubbens främsta spelare genom tiderna. Han var med och tog laget till Stanley Cup-final 2016 och ligger femma i klubbens historia med 594 poäng i Sharks-tröjan.

– Han får så mycket glädje av att komma till rinken, säger nuvarande Red Wings-tränaren Todd McLellan till NHL.com som tidigare coachade Burns i San Jose.

– Han älskar hockey. Han älskar att vara med laget … Även när han är trött har han mer energi än alla andra.

När San Jose gick mot en ombyggnation trejdades Burns till Carolina Hurricanes. Där tillbringade han tre säsonger, nådde två finaler i Eastern Conference, blev uttagen till All-Star-matchen och slutade tia i Norris-omröstningen under sin tid i klubben.

– I slutändan handlar det om att vara professionell och ta ansvar, säger Hurricanes tränare Rod Brind’Amour.

– Han var allt det där. Han dök inte bara upp – han förberedde sig.

I juli blev Burns unrestricted free agent och skrev på för ännu en Stanley Cup-utmanare i Colorado.

Flytten har gett honom chansen att jaga det som saknas i karriären – en Stanley Cup. Avalanche ser ut att gå mot Presidents’ Trophy, och mästarna från 2022 framstår som en av de stora favoriterna att gå hela vägen igen.

