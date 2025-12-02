Knockas – i sin 1 000:e match

Brenden Dillon firade sin 1 000:e match i NHL i natt.

Då knockades New Jersey-veteranen av Columbus-forwarden Dmitrij Voronkov i 3–5-förlusten.

Det blev inte riktigt det jubileum som Brenden Dillon hade hoppats på i nattens 3–5-förlust mot Columbus Blue Jackets.

New Jersey Devils-backen skrinnade då ut till sin 1 000:e match i NHL-karriären, men mötet med Blue Jackets tog slut i förtid för 35-åringen. Detta efter att han råkat i luven på Columbus-forwarden Dmitrij Voronkov i inledningen av den andra perioden.

Lämnade groggy – spelade vidare

Efter att ha gruffat framför New Jersey-målet kastade Dillon och Voronkov slutligen handskarna, där det inte dröjde länge innan jubilaren knockades av Voronkov och blev liggandes på isen.

Dillon såg kraftigt groggy ut efter smällen och fick hjälpas av isen av lagläkare och lagkamrater. Trots det gjorde han ytterligare några byten i mittperioden, innan han klev av matchen inför den tredje perioden som försiktighetsåtgärd.

Tränarens ilska: ”Jag gillar det inte”

Voronkovs aktion mot Dillon fick New Jersey-tränaren Sheldon Keefe att reagera efter matchen.

– Det finns ingen mer hederlig spelare i ligan än Brenden Dillon. Han spelar så hårt och hederligt som någon annan och han skulle aldrig göra så där (som Voronkov gjorde) mot en annan spelare. Det vet jag helt säkert. Jag gillar det inte. Jag tror inte ens Dillon vet om att han är i ett slagsmål och innan han vet ordet av det har han tappat hjälmen och har tröjan över huvudet.

35-årige Brenden Dillon valdes aldrig i draften och inledde sin proffskarriär i Dallas Stars farmarlag Texas Stars våren 2011. Säsongen därpå fick han göra NHL-debut med Dallas och har sedan säsongen 2012/13 varit ordinarie i NHL. Förutom Dallas och New Jersey har Dillon spelat för San Jose, Washington och Winnipeg.

New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 3–5

New Jersey: Nico Hischier (10), Ondrej Palat (2), Timo Meier (10).

Columbus: Sean Monahan 2 (5), Denton Mateychuk (6), Charlie Coyle (4), Miles Wood (7).



