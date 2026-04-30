Trotjänarens revansch – efter petningarna: ”Tar inget för givet”

Petad i fyra raka matcher – och ifrågasatt efter en tung säsong. Då klev Brendan Gallagher rakt in i hetluften igen och gjorde det han alltid gjort bäst: parkerade framför mål. Veteranen satte tonen när Montreal Canadiens tog greppet om serien mot Tampa Bay Lightning.

– Han gjorde en fantastisk match för oss, säger lagkamraten Kirby Dach.

Brendan Gallagher spelade en avgörande roll för Montréal Canadiens – efter petningarna. Foto: Bildyrån/Imagn Images & AP Photo (montage)

Brendan Gallagher lämnade pressläktaren – och gick raka vägen tillbaka till sitt kontor.

Målgården.

I sitt första byte i slutspelet kastade sig veteranforwarden in framför kassen och spräckte nollan. Det satte tonen för Montreal Canadiens som vann med 3–2 i den femte matchen och tog ledningen med 3–2 i matcher mot Tampa Bay Lightning.

– Det är dit man går. Särskilt den här tiden på året, säger Gallagher till Canadian Press.

Det var ett besked – både till motståndet och till den egna tränarstaben. Gallagher hade varit petad i fyra raka matcher, en ovan situation för en spelare som länge varit sinnebilden för lagets identitet.

Men när chansen väl kom tog han den direkt.

Brendan Gallagher målskytt – efter petningarna

Redan tre minuter in i matchen högg 33-åringen på en retur efter att Andrej Vasilevskij stoppat Alex Newhook. Gallagher tryckte in pucken, höjde armarna – och bänken exploderade.

– Man vet var “Gally” kommer att gå. Han går rakt dit där han gjorde sitt mål. Det kom en punkt i serien där jag kände att vi behövde lite mer av det där, och jag vet att Gally alltid ger dig just det. Jag är verkligen glad över hur han har hanterat allt, och jag är inte förvånad över hur han spelade i kväll, sa tränaren Martin St. Louis.

Beslutet att peta Gallagher tidigare i serien var långt ifrån enkelt. Lagets trotjänare – med ett “A” på bröstet och över 900 matcher för ”Habs” – har i åratal dragit med sig lagkamraterna in i kampen. Men efter en säsong med blygsam produktion och minskad istid fick han kliva åt sidan när yngre spelare tog plats.

Trots det tappade han aldrig fokus.

– Det är samma sak nu som under mitt första år i ligan, man tar ingenting för givet. Jag vet hur bra den här gruppen är och hur djup den är, så chanserna kommer att vara begränsade. Det betyder inte att de inte kommer, man måste bara vara redo när de gör det.

”Man får inte glömma att ha roligt”

Gallagher spelade bara drygt sex och en halv minut, men hann ändå sätta sin prägel med både mål och fysiskt spel. Vid ett tillfälle dök han upp utan hjälm, med ett sår under ögat – mitt i ett klassiskt gruff framför mål.

– Det där är Brendan Gallagher-hockey, säger lagkamraten Kirby Dach. Han gjorde en fantastisk match för oss.

Även Josh Anderson log igenkännande:

– Det är ganska lätt att slå av hans hjälm. Det är bara sån han är. Alltid inne i målgården och man förväntar sig inget annat.

Gallagher själv summerade kvällen enkelt:

– Jag har lite att ta igen. De här killarna har haft kul och kunnat njuta av det. Man sliter hela säsongen för att få den här möjligheten, så man vill bara njuta. Man får inte fastna i allvaret, man får inte glömma att ha roligt.

Nu väntar match sex i Montreal natten mot lördag – och mycket talar för att trotjänaren som blev petad kliver in igen. Den här gången som en av lagets viktigaste målskyttar.

