Efter över ett decennium som en självklar del av Montréal Canadiens petas nu Brendan Gallagher. När laget möter San Jose Sharks på lördagen tvingas veteranen för första gången i karriären se matchen från läktaren.

Huvudtränaren Martin St. Louis bekräftade att Montreal Canadiens väljer att peta forwarden i mötet med San Jose Sharks under lördagen. Enligt St. Louis väntas Gallagher däremot vara tillbaka i laget redan till söndagens match mot Anaheim Ducks.

– Jag tror nästan att han tog det bättre än jag gjorde. Det är aldrig lätt, med tanke på allt han har betytt för Canadiens genom åren. Men vi är i ett läge i spelschemat där vår bredd gör att vi måste fatta sådana här beslut. Gallagher är ett riktigt proffs, säger St. Louis enligt Sportsnet.

Lagkamraten Jake Evans tror att Gallagher kommer att svara på petningen.

– Han är den mest tävlingsinriktade spelaren jag känner. När han möter motgångar ger han sig inte – han går rakt på dem. Jag tror vi kommer få se honom komma tillbaka ännu starkare, säger Evans.

Samtidigt återvänder Cole Caufield till laget efter att ha missat onsdagens match mot Ottawa Senators på grund av sjukdom. Det innebär att Gallagher får stå tillbaka.

Alexandre Texier, som klev in i laget efter fem matcher på läktaren och dessutom gjorde mål senast, väntas ta Gallaghers plats bredvid Phillip Danault och Josh Anderson.

Den 33-årige Gallagher har spelat samtliga 64 matcher för Montreal den här säsongen och står noterad för sex mål och 14 assist.

Veteranen, som draftades i femte rundan 2010, har tillbringat hela sin NHL-karriär i Canadiens sedan debuten i januari 2013. Totalt har han spelat 898 matcher och gjort 245 mål samt 239 assist.

Inför lördagens matcher ligger Montreal Canadiens trea i Atlantic Division med 82 poäng.

