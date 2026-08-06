Efter degraderingen - Lang vill ha revansch: "Allt var mörkt"

LEKSAND (HOCKEYSVEIGE.SE)



Trots att Oskar Lang hade möjligheten att spela vidare i SHL efter Leksands degradering valde han att stanna kvar i klubben. Revanschsugen såklart. För när hockeysverige.se träffade 29-åringen från Arvika i Tegera Arena efter ett av lagets träningspass gjorde han ingen hemlighet av att han var besviken, väldigt besviken, på hur förra säsongen avslutades.



-- Det var bara en otrolig tomhet. Man var förbannad. Det var en jobbig stund och jag tycker att det idag är jobbigt att tänka tillbaka på det, säger Oskar Lang och fortsätter med att ge sin bild av lagets prestation:

-- Jag tycket det var alldeles för mycket upp och ner och inte tillräckligt bra prestationer. Sedan gick det som det gick också.



Påverkades ni i laget något av sportchefsbytet från Thomas Johansson till Jesper Ollas?

-- Nej, jag tycker inte att det var något som påverkade.



Oskar Lang svarade för åtta mål och totalt 15 poäng på 49 matcher, vilket är hans näst svagaste sedan Leksand tog steget upp till säsongen 2019/20.



-- Jag kan mycket mer. Så känner jag. Jag är lite besviken på mig själv, min prestation och vill ha revansch.

-- Det gick lite bättre sista delen av säsongen, men över lag tycker jag att det var för dåligt.

Det blev en mardrömssäsong för Lang och Leksand. Foto: Bildbyrån



Om vi blundar för själva kvalet, vad hände med laget i slutet av säsongen när ni började vinna många matcher?

-- Vi hade perioder under säsongen där vi verkligen hittade vårt spel. Sedan var det just det här med att hålla spelet under en längre tid som vi hade problem med. Vi var ett bra lag och visade det perioder under säsongen.



Hur såg processen ut innan du tog beslutet att stanna i Leksand?

-- Det var en period där efter som jag inte ville tänka på så mycket hockey alls. Allt var väldigt mörkt. Jag är väldigt glad för min flickvän, som nu är min fästmö, och vår lilla hund, att jag hade dom, mina föräldrar och min brorsa att kunna luta mig tillbaka på.

-- Även vi i laget tog hand om varandra eftersom det var en jobbig period i början Då var det inte att jag tänkte så mycket framåt.

-- Det kom ändå en tid där jag fick vända blad. Jag trivs så väldigt bra här så jag ville få till en bra lösning här, men det var lite grejer att först ta ställning till.



Hade du möjligheten att spela vidare i SHL?

-- Ja, den möjligheten fanns. Det var också därför det tog lite längre tid så jag verkligen fick fundera på det.



Oskar Lang kom till Leksand redan 2012. Alltså för 14 år sedan och det var såklart inledningsvis ett äventyr för värmlänningen.



-- Det var ett tag sedan, skrattar Oskar Lang och fortsätter:

-- Jag kommer ihåg att jag var väldigt spänd. Skulle flytta hemifrån och var väldigt blyg. Jag är en person även idag som är tystare och lite blyg, men då var jag väldigt blyg. Då var det skönt att en kompis från Värmland, Jacob Thor, också flyttade hit. Dessutom bodde vi grannar så det var väldigt skönt första tiden.

-- Sedan gick allt ganska snabbt och jag kom in i det. Väldigt direkt började jag trivas i den här byn.

Oskar Lang ny i Leksands A-lag 2015





Nu blir det Hockeyallsvenskan igen för Oskar Lang och Leksand, en säsong som han trots allt ser fram emot.



-- Det ska faktiskt bli väldigt kul och jag fram emot den väldigt mycket. Vi ska vara ett lag som är i toppen, men det gäller att gå in med en ödmjukhet inför det här. Bara för det är en division ner är det ingen dålig liga. Hockeyallsvenskan är en bra riktigt liga.

-- Det gäller verkligen att bygga grunden nu med bra träning så vi kan spela det spelet vi vill.



Med dina snart 30 år (december) är du en av ”gubbarna” i laget, hur ser du på din roll i gruppen?

-- Jag vill framför allt vara den som visar vägen på isen med ett hårt jobb och så vidare.

-- Sedan ska jag försöka ta lite mer plats i omklädningsrummet också. Det känns som jag har växt lite i den biten, men jag är fortfarande en ganska tillbakadragen person som inte tar största platsen där.



Nu har ni bara tränat tillsammans någon vecka, hur är känslan med det nya Leksand?

-- Jag tycker att det ser väldigt bra och lovande ut. Väldigt bra nya killar som kommit in. Både på isen och i gymmet ser det bra ut.

-- Kul med ”Zacke” (Patrik Zackrisson ) och Martin (Karlsson) som kommer tillbaka. Det betyder väldigt mycket att få in två sådana ledare som kan visa vägen ännu mer. Verkligen få in ”Zacke” som en tydlig ledare. Han visade förra säsongen att han fortfarande har det i sig. ”Zacke” är en evighetsmaskin.

Martin Karlsson och Patrik Zackrisson är tillbaka i Leksand.



Hur tänker du kring återväxten i Leksand med tanke på att man även den här säsongen plockar upp många juniorer?

-- Det är vad som ser mest spännande ut. Känslan är att det kommer vara flera som tar nästa steg.

-- Vi har så många bra unga spelare, vilket gör att, som jag sa, det kommer bli en spännande och rolig säsong. Att få vara med på det och se våra unga spelare utvecklas ännu mer ska bli kul.



När ser vi Leksand i SHL igen?

-- Så snabbt som möjligt, avslutar Oskar Lang med ett leende.