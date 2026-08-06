Almtuna förlänger med backtalang

Oskar Asplund stannar i moderklubben Almtuna. Foto: Bildbyrån

Almtuna fyller på backsidan. Den 22-årige Uppsala-sonen Oskar Asplund har förlänger med klubben. Asplund anslöt under föregående säsong från Mora och stod för 10 (1+9) poäng på de 20 matcherna han spelade för Almtuna ifjol.

Asplund stannar i moderklubben

22-årige Asplund har Almtuna som moderklubb och debuterade redan som 16-åring i a-laget i Hockeyallsvenskan . Efter säsongen 22/23, där Asplund stod för 30 poäng fick han chansen i SHL där han gjorde 14 matcher för Oskarshamn .

-- Väldigt glad över att spela kommande säsongen i Almtuna. Trivdes sjukt bra när jag kom tillbaka under förra säsongen och Almtuna som min moderklubb betyder mycket för mig så är grymt taggad på en ny säsong här, säger han till klubbens hemsida.

Trots sina unga ålder har Asplund redan 186 matcher för Almtuna på meritlistan.

-- Oskar är en spelskicklig och kreativ back, bra med pucken och duktig i båda riktningarna. Vi är glada att han kom hem i slutet av förra säsongen och ville stanna kvar i Almtuna och fortsätta utvecklas här. Han kommer bli en viktig spelare för oss och stärker vår backsida, säger Almtunas sportchef Jonas Almtorp.