SHL

KLART: Lämnar Malmö för Finland

Publicerad 06 augusti 2026 11:38
Andreas Larsson
Andreas Larsson
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Redan i våras kom uppgifter om att Linus Öberg är klar för spel i Finland. Nu är det officiellt. Forwarden är presenterad av finska Keikko-Espoo.

Linus Öberg är klar för spel i Finland. Foto: Bildbyrån
Linus Öberg är klar för spel i Finland. Foto: Bildbyrån

26-årige Linus Öberg har bara missat två grundseriematcher i SHL på sex säsonger. De senaste två har han spenderat i Malmö där han stått för 34 poäng på 120 matcher. Dessförinnan gjorde han en säsong i Frölunda och åren före det spenderade han i Örebro i tre säsonger. Totalt har det blivit 349 SHL-matcher och 119 poäng. 

Linus Öberg klar för finska ligan

Nu ska Öberg för första gången testa lyckan utanför Sverige gränser när han ansluter till finska Keikoo-Espoo från Esbo. 

- Det känns verkligen roligt att komma till Esbo. De första dagarna har varit perfekta och jag har haft det fantastiskt. Mottagandet var underbart och varmt på alla sätt. Stort tack till organisationen för det. Det är fortfarande några veckor kvar till säsongsstart och jag kan inte vänta på att de riktiga matcherna ska börja. Vi ses i hallen och utanför, säger han till klubbens hemsida. 

Linus Öberg är fostrad i Trollhättan och har även ett JVM på cv:t från 2020. 

Source: Linus Öberg @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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