Almtunas hopp - låna tillbaka stjärnan

Lucas Stockselius gjorde succé i Almtuna förra säsongen. Foto: Bildbyrån

Täby-fostrade Lucas Stockselius var en av hela Hockeyallsvenskans hetaste forwards under den gångna säsongen. Totalt blev det 34 poäng på 52 matcher för Almtuna. En säsong som ledde 21-åringen till ett SHL-kontrakt med Örebro .

Almtuna vill låna Stockselius

Almtuna har dock inte gett up hoppet om att fortsatt få ha Stockselius i Uppsala. I en intervju med P4 Uppland berättar Almtunas tränare Marcus Ragnarsson att klubben fortfarande hoppas på ett lån av forwarden.

-- Vi har lite krokar ute. Där hoppas vi på Stockselius som gick till Örebro som var väldigt nyttig för oss förra året, säger han.

Almtuna har som vanligt haft en stor omsättning på spelare mellan säsongerna.

-- Vi har väl bytt nästan halva laget. Jag tror det är tio-elva nya spelare. Det gäller att få dessa i vårt sätt att spela och vara helt enkelt, säger huvudtränaren.

Lucas Stockselius är fostrad i Täby, men spenderade största delen av juniortiden i Djurgårdens J18. Han har även gjort åtta matcher för Djurgårdens herrlag i Hockeyallsvenskan.