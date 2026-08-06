KLART: Brodin lämnar Björklöven

Daniel Brodin lämnar Björklöven. Foto: Bildbyrån

Daniel Brodin fick sparsamt med speltid och lämnade Djurgården för Björklöven under förra säsongen. Väl i Umeå var han med och spelade upp Björklöven till finrummet igen, där han var en av nyckelspelarna i slutspelet. Nu står det klart att 36-åringen lämnar de gröngula.

– Daniel Brodin har kanske inte varit hos oss längst, men få spelare har gjort ett så stort avtryck på mig under så kort tid. Med sitt enorma krigarhjärta, sitt uppoffrande spel och sin förmåga att kliva fram när det betydde som mest blev han snabbt en stor favorit, säger sportchefen Per Kenttä till klubbens hemsida.

Totalt blev det 30 matcher och 15 poäng, varav 11 i slutspelet, för Brodin i Löven-tröjan.

– Vem glömmer hans egna låt under segerfesterna eller de viktiga målen när laget behövde dem som mest? Han gav alltid allt för Björklöven och kommer att vara grymt saknad hos oss. Jag vill rikta ett stort tack till Daniel för hans insatser i den gröngula tröjan och önska honom all lycka framöver, säger sportchef Per Kenttä.