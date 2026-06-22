Avslöjar: Bad själv om att få lämna

Brday Tkachuk bad själv att få lämna Ottawa Senators. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Många misstänkte att det var så, och nu har en person med direkt insyn i situationen bekräftat det.

När Ottawa Senators general manager Steve Staios mötte media på måndagen fick han frågan om vad som låg bakom klubbens beslut att trejda lagkaptenen Brady Tkachuk till Florida Panthers .

Svaret var kort och tydligt.

– En trejdbegäran.

Under söndagen genomförde Senators affären med divisionsrivalen Florida Panthers. Därmed får Tkachuk chansen att spela tillsammans med sin bror Matthew Tkachuk i ett lag som nyligen vunnit Stanley Cup två år i rad. I utbyte fick Ottawa fyra draftval, däribland två val i den första rundan av fredagens NHL-draft.

Staios medgav att han gärna hade hittat en lösning för att behålla Tkachuk på lång sikt, men att den 26-årige amerikanens inställning förändrades under den gångna säsongen.

– Jag kunde se att Brady var en annan spelare jämfört med året innan, förklarar Staios. Jag blev inte särskilt överraskad av hans begäran. Jag hade gärna velat hitta en väg framåt tillsammans, men så blev det inte.

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Florida enda destinationen för Brady Tkachuk

Enligt flera rapporter var Panthers en av fyra klubbar som Tkachuk var villig att acceptera en flytt till genom att häva sin no-move-klausul. De övriga lagen ska ha varit Vegas Golden Knights, Minnesota Wild och Carolina Hurricanes.

Staios berättade att Florida till slut framstod som det enda realistiska alternativet.

– Mot slutet pekade allt tydligt mot ett lag. Med tanke på omständigheterna känner jag mig nöjd med vad vi fick tillbaka i affären.

Samtidigt betonade Senators-bossen att skilsmässan inte skedde under konfliktfyllda former.

– Det fanns ingen osämja. Jag hade gärna velat fullfölja det här tillsammans med Brady.

Två år kvar på kontraktet

Staios passade även på att tacka Brady Tkachuk och hans fru Emma för deras insatser både för organisationen och i samhället i Ottawa.

Under sina sju säsonger i Senators spelade Tkachuk 572 NHL-matcher och svarade för 213 mål och 250 assist, totalt 463 poäng. Han noterades dessutom för sju poäng på tio slutspelsmatcher.

Tkachuk har fortfarande två år kvar på det sjuårskontrakt han skrev under i oktober 2021. Avtalet har en lönetaksträff på 8,2 miljoner dollar per säsong och löper till och med säsongen 2027/28.