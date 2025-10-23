Det går fort i hockey. Fråga bara Brady Martin. I premiären var han center intill Filip Forsberg. Nu skickas han ner till juniorligan OHL.

Brady Martin. Foto: AP Photo/George Walker IV/Alamy

Brady Martin är ett av hockeyvärldens största centerlöften. Han gick så tidigt som femma i sommarens draft, och imponerade på träningslägret inför säsongen. Han imponerade inte bara till den grad att han slog sig in i Nashvilles premiärlag – utan han gjorde det som förstacenter intill Filip Forsberg och den forne förstacentern Ryan O’Reilly. 18-åringen blev då klubbens näst yngste debutant någonsin, och den blott tredje i klubbens historia att NHL-debutera samma år som han draftades. Brady Martin var den första sedan Seth Jones (2013) att lyckas med den bedriften.

Martin spelade de två första matcherna för säsongen, men sattes sen på läktaren och fick vänta till igår innan hans tredje NHL-match kom. Och nu kommer det dröja till nästa säsong innan vi får se 18-åringen i Predators igen. Han har nämligen skickats ner till OHL-laget Soo Greyhounds.

Eftersom beskedet kom redan efter tre matcher bränner han inte något år på sitt rookiekontrakt. Som junior kan man spela upp till nio matcher utan att det räknas mot ens kontrakt.

Brady Martin skickas ner till OHL – kan nu spela JVM

Efter beskedet hyllades han av Predators general manager Barry Trotz.

– Han har gjort ett grymt jobb. Han är 18 år och slog sig in i vårt premiärlag. Men när man ser det långsiktigt behöver han få spela många fler minuter. Han behöver få vara en dominant spelare på sin nivå.

Det här är förstås ett drömbesked för Kanadas JVM-ledning, som nu får tillgång till en potentiell stjärnspelare i vinterns mästerskap. Martin lär vara högaktuell för spel trots att han är ett år yngre än de äldsta spelarna.

– Han har en jättebra chans att få spela JVM nu. Allt med det här är positivt, menar Trotz.

Förra säsongen gjorde Brady Martin 72 poäng (33+39) på 57 matcher i Soo Greyhounds. Med det slutade han tvåa i den interna poängligan. Han var också en av stjärnorna när Kanada vann U18-VM i våras. I den turneringen togs Martin ut i All Star-laget.

Det blev en poäng på tre NHL-matcher innan nattens besked.

Source: Brady Martin @ Elite Prospects