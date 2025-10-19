Brad Marchand ilsknade till på Rasmus Dahlin – och slet sönder hans hjälm. Nu har NHL bestraffat Florida Panthers-veteranen för sitt tilltag.

Brad Marchand bötfälls för att ha slitit sönder Rasmus Dahlins hjälm. Foto: AP Photo/Seth Wenig

På söndagen meddelade NHL:s disciplinnämnd att Brad Marchand har bötfällts med 5 000 dollar – 47 000 svenska kronor – för osportsligt uppträdande mot Rasmus Dahlin.

Incidenten i fråga inträffade under mötet mellan de två lagen på lördagen. Strax efter halva den andra perioden fällde Dahlin Marchand bakifrån i Floridas zon. Marchand, rasande över tilltaget och avsaknaden av utvisning, tog saken i egna händer. Först fällde han Sabres svenska lagkapten, innan han kastade sig över den intet ont anande spelaren och delade ut ett par slag.

Men Marchand var inte färdig där. Kanadensaren slet därefter av Dahlins hjälm, bar den hela vägen till utvisningsbåset, rev av remmarna på hjälmen och kastade sedan tillbaka den ut på isen.

Se incidenten i videospelaren!

Marchand tilldelades fyra minuters utvisning för sitt agerande – två minuter för interference och ytterligare två för roughing. Händelsen var en del av en svag insats från de regerande Stanley Cup-mästarna, då Panthers förlorade med 3–0.

Brad Marchand har bötfällts många gånger tidigare

Boten på 5 000 dollar är det högsta belopp som tillåts enligt kollektivavtalet. Pengarna går direkt till spelarnas nödfond, Players’ Emergency Assistance Fund.

Detta är givetvis inte första gången den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren har fått disciplinära efterspel. Sedan sin första avstängning på två matcher under säsongen 2010/11 har Marchand stängts av åtta gånger, däribland två gånger under säsongen 2021/22. Han har dessutom bötfällts ytterligare sju gånger. Senast han fick betala för sitt agerande var i februari 2023 som medlem i Boston Bruins, då han bötfälldes med 5 000 dollar för en tripping på dåvarande Seattle Kraken-forwarden Oliver Bjorkstrand.

Marchand är inne på sin första säsong av det sexårskontrakt han skrev med Florida i juni. Avtalet har en lönetaksträff på 5,25 miljoner dollar per säsong och sträcker sig till och med säsongen 2029/30. Han kom till The Sunshine State vid trade deadline i mars och var en viktig kugge i lagets andra raka Stanley Cup-titel, med tio mål och 20 poäng under slutspelet.

Marchand får nu chansen att möta sitt tidigare lag när Panthers gästar Bruins på tisdag kväll.