TV: Stjärnan tappar det – sliter sönder Dahlins hjälm

Brad Marchand tappade det totalt på Rasmus Dahlin i lördagskvällens NHL-möte mellan Florida och Buffalo. 37-åringen hoppade på svensken efter en tackling och satt senare och slet sönder Dahlins hjälm till utvisningsbåset.

– Det måste ju finnas någon typ av regel mot att förstöra motståndarens utrustning, säger Viaplays Jonatan Lindquist i sändningen av 3–0-matchen.

Rasmus Dahlin ser sin hjälm bli söndersliten av Brad Marchand. Foto: Viaplay (skärmdump).

Det var vid ställningen 0–1 och halva matchen spelad mot Buffalo Sabres som Brad Marchand stod för ett ordentligt raseriutbrott.



Rasmus Dahlin hade klivit upp i rygg på 37-årige Florida-stjärnan och delat ut en smäll, men inom kort var det istället svensken som låg ner på isen. De båda spelarna hade stött ihop igen direkt efter att Marchand kommit upp och till slut låg Panthers-spelaren öve Dahlin och matade slag i sidan på sin motståndare.



2+2 minuter delades ut till Marchand för interference och roughing, men han var inte klar där.



Veteranen tog nämligen med sig Dahlins hjälm till utvisningsbåset som en souvenir. Väl där syntes han rycka sönder dess spännen, och kasta ut den på isen igen.



Buffalo Sabres – Florida Panthers: 3–0 (1–0, 2–0, 0–0)

Buffalo: Josh Doan (2), Owen Power.

Florida: –





