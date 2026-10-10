Beskedet: Blir borta länge

Brad Marchand.

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Brad Marchand lämnade mötet med Los Angeles Kings tidigare i veckan i stora smärtor . Nu har skadedomen kommit.

Via sin hemsida meddelar Florida Panthers att Marchand väntas missa de sex kommande veckorna till följd av en underkroppsskada. Vidare meddelar NHL -klubben att Marchand väntas vara tillbaka på is inom tre veckor.

Skadan uppstod när Marchand stormade in mot motståndarmålet samtidigt som han träffades av en klubba i ansiktet, vilket resulterade i att han föll till isen samtidigt som hans vänstra ben vek sig under honom.

Skadefylld fjolårssäsong för Marchand

Marchand hade en skadefylld fjolårssäsong, då han missade nära halva säsongen på grund av en knäskada och den här säsongen dröjde det till i måndags innan han kunde göra sin säsongsdebut. 38-åringen har varit produktiv sedan han tredjades från Boston till Florida, då han producerat totalt 79 poäng på 87 matcher, inklusive slutspel, för Panthers.

Sedan tidigare har Florida även Aleksander Barkov på skadelistan, sedan han ådrog sig en underkroppsskada i säsongens andra match mot San Jose Sharks. Barkov missade hela fjolårssäsongen på grund av en knäskada.