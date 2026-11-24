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Mellan den 7 och 12 december kommer förbundskaptenen Thomas Paananen att samla Småkronorna för läger i Katrineholm. Till lägret har 44 spelare kallats, där tre namn sticker ut i form av att de är underåriga.
Spelarna det rör sig om är Brynäsduon Joakim Dahl och Leon Roos samt HV71:s forwardstalang Isak Alvudd, som alla är födda 2010. De resterande 41 spelarna är födda 2009.
– Det känns passande i tiden att vi får till ett läger, där vi kan samla en stor trupp med spelare och jobba med gruppen inför det som väntar på andra sidan årsskiftet. Vi vet att vi kommer att spela en turnering i februari, och sen är det VM i april, så det här lägret blir en bra möjlighet att se ett stort antal spelare på nära håll, säger Paananen i ett pressmeddelande.
Får inte spela i U20 Nationell
I och med att Dahl, Roos och Alvudd är födda 2010 har de inte fått spela i U20 Nationell den här hösten till följd av de regeländringar som förbundet gjorde inför förra säsongen som förbjöd U17-spelare från att spela i den högsta juniorserien. För att få chansen att spela i U20 Nationell behöver spelare få så kallad "exceptionell status" efter årsskiftet, något som Douglas Johnsson och Milan Sundström fick under fjolårssäsongen.
Roos och Dahl har producerat 46 (16+30) respektive 39 poäng (25+14) på 18 matcher för Brynäs U18-lag den här säsongen, medan Alvudd noterats för 35 poäng (19+16) på 17 matcher i HV71:s U18-lag.
Småkronorna har den här säsongen spelat två turneringar i form av Hlinka Gretzky Cup i somras samt en femnationsturnering i schweiziska Kloten i början av november. Nästa turnering för U18-landslaget är i Tjeckien i februari, innan VM spelas i USA i slutet av april och början av maj.
Småkronornas lägertrupp
Målvakter
Markus Brodén, Malmö
Arvid Byström, MoDo
Anze Sarlah, AIK
Fabian Salasca Nääs, Björklöven
Backar
Viktor Almtorp, Rögle
Tom Bjurman, Färjestad
Nils Hagsten, Lindlöven
Ellioth Lahtinen, Brynäs
Elvis Langvardt, Leksand
Yelverton Lindberg Steén, Växjö
Markus Linderoth, Linköping
Robin Nilsson, Färjestad
Carl Norrbin, AIK
Isac Pagels, Malmö
Harry Peter, Malmö
Karl Röshammar, Frölunda
Knut Stenberg, Frölunda
Emil Svensson, Mora
Olle Törnqvist, Örebro
Nils Valfridsson, HV71
Forwards
Isak Alvudd, HV71
Wilson Axelsson, Frölunda
Joakim Dahl, Brynäs
Dorian Aspe Eklund, Djurgården
Wiggo Forsberg, Frölunda
William Hedlund, Djurgården
Milo Helte, Växjö
Charlie Kalldin, Frölunda
Loui Karlsson, Leksand
Simon Karlsson, Brynäs
Sigge Larsson, Malmö
Love Lorentzon, Skellefteå
Noel Nord, Leksand
Melvin Nylén, MoDo
Benjamin Nyström, Luleå
Vincent Näsström, Linköping
Isak Paerremand, Rögle
William Pecirep, Almtuna
Leon Roos, Brynäs
Oliver Sundberg, Djurgården
Milan Sundström, MoDo
Alexander Thunblom, HV71
Ludvig Vestman, Skellefteå
Olle Willén, HV71