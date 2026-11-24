Isak Alvudd, Leon Roos och Joakim Dahl.

Foto: Bildbyrån

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Mellan den 7 och 12 december kommer förbundskaptenen Thomas Paananen att samla Småkronorna för läger i Katrineholm. Till lägret har 44 spelare kallats, där tre namn sticker ut i form av att de är underåriga.

Spelarna det rör sig om är Brynäsduon Joakim Dahl och Leon Roos samt HV71:s forwardstalang Isak Alvudd , som alla är födda 2010. De resterande 41 spelarna är födda 2009.

– Det känns passande i tiden att vi får till ett läger, där vi kan samla en stor trupp med spelare och jobba med gruppen inför det som väntar på andra sidan årsskiftet. Vi vet att vi kommer att spela en turnering i februari, och sen är det VM i april, så det här lägret blir en bra möjlighet att se ett stort antal spelare på nära håll, säger Paananen i ett pressmeddelande.

Får inte spela i U20 Nationell

I och med att Dahl, Roos och Alvudd är födda 2010 har de inte fått spela i U20 Nationell den här hösten till följd av de regeländringar som förbundet gjorde inför förra säsongen som förbjöd U17-spelare från att spela i den högsta juniorserien. För att få chansen att spela i U20 Nationell behöver spelare få så kallad "exceptionell status" efter årsskiftet, något som Douglas Johnsson och Milan Sundström fick under fjolårssäsongen.

Roos och Dahl har producerat 46 (16+30) respektive 39 poäng (25+14) på 18 matcher för Brynäs U18-lag den här säsongen, medan Alvudd noterats för 35 poäng (19+16) på 17 matcher i HV71:s U18-lag.

Småkronorna har den här säsongen spelat två turneringar i form av Hlinka Gretzky Cup i somras samt en femnationsturnering i schweiziska Kloten i början av november. Nästa turnering för U18-landslaget är i Tjeckien i februari, innan VM spelas i USA i slutet av april och början av maj.

Småkronornas lägertrupp

Målvakter

Markus Brodén, Malmö

Arvid Byström, MoDo

Anze Sarlah, AIK

Fabian Salasca Nääs, Björklöven

Backar

Viktor Almtorp, Rögle

Tom Bjurman, Färjestad

Nils Hagsten, Lindlöven

Ellioth Lahtinen, Brynäs

Elvis Langvardt, Leksand

Yelverton Lindberg Steén, Växjö

Markus Linderoth, Linköping

Robin Nilsson, Färjestad

Carl Norrbin, AIK

Isac Pagels, Malmö

Harry Peter, Malmö

Karl Röshammar, Frölunda

Knut Stenberg, Frölunda

Emil Svensson, Mora

Olle Törnqvist, Örebro

Nils Valfridsson, HV71

Forwards

Isak Alvudd, HV71

Wilson Axelsson, Frölunda

Joakim Dahl, Brynäs

Dorian Aspe Eklund, Djurgården

Wiggo Forsberg, Frölunda

William Hedlund, Djurgården

Milo Helte, Växjö

Charlie Kalldin, Frölunda

Loui Karlsson, Leksand

Simon Karlsson, Brynäs

Sigge Larsson, Malmö

Love Lorentzon, Skellefteå

Noel Nord, Leksand

Melvin Nylén, MoDo

Benjamin Nyström, Luleå

Vincent Näsström, Linköping

Isak Paerremand, Rögle

William Pecirep, Almtuna

Leon Roos, Brynäs

Oliver Sundberg, Djurgården

Milan Sundström, MoDo

Alexander Thunblom, HV71

Ludvig Vestman, Skellefteå

Olle Willén, HV71