Jesper Wallstedt har gjort succé i NHL den här säsongen.

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Två svenska målvakter ligger i topp fem i NHL :s målvaktsliga i skrivande stund. Toppar gör Linus Ullmark, Ottawa, med 94,1 i räddningsprocent. På en tredjeplats ligger säsongens stora utropstecken, Minnesota Wilds 24-årige svensk Jesper Wallstedt , med 92,4 i räddningsprocent.

Wallstedt åkte över till Minnesotas organisation 2022 och fick inleda i AHL med spel för Iowa och sedan dess har han utvecklats till en av NHL:s bästa målvakter.

– Jag vet inte riktigt vad som sticker ut mest i min utveckling sedan dess, men jag tyckte att jag vara ganska bra även då jag åkte över, berättar Jesper Wallstedt för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är fem år sedan nu och mycket har hänt. Mycket i det vardagliga. Små detaljer hela tiden. I början handlade det kanske mest om att anpassa mitt spel till den nordamerikanska hockeyn. Till en början försökte jag bli snabbare, explosivare och kanske spela lite längre ut.

– Ju längre det har gått, har vi väl dragit det tillbaka lite mer till hur jag spelade i Luleå innan jag åkte över. Till det som på något sätt var min målvaktsideologi. Hitta tillbaka till de grunderna lite. Då tycker jag att det har fungerat bättre.

– Över lag har jag blivit större, starkare och snabbare varje dag då jag har jobbat tillsammans med målvaktstränarna jag har haft här borta. Vi har jobbat på små detaljer som jag har adderat till spelet: trafik, skymningar, spel som man inte ser i Sverige på samma sätt. I dag är jag en bättre version av mig själv än den jag var innan.

Jesper Wallstedt.

Foto: Rob Gray/Imagn Images/Bildbyrån

Fortsatt kontakt med Luleåduon

Som målvaktstränare i Minnesotas organisation har han haft Richard Bachman i tre år i Iowa och Frédéric Chabot i två år i NHL.

– Dom två har ett samspel precis som en senior- och juniortränare har i Sverige. Det fungerar på samma sätt här borta.

I Sverige hade Jesper Wallstedt framför allt Linda Blomqvist och Gusten Törnqvist som målvaktstränare.

– Jag har fortsatt kontakt med Linda och Gusten. Inte kanske så jätteregelbundet, men det brukar bli att jag åker upp dit en gång under sommaren och något tillfälle här och där när det passar.

Du fick ett stort förtroende redan förra säsongen. Med vilka förväntningar gick du då in i den här?

– Jag förstod lite att ”Gus” (Filip Gustavsson) skulle ”rehabba” sin skada efter sin operation och att det skulle finnas en möjlighet för mig att till en början ta ännu mer speltid.

– Egentligen ville jag bara fortsätta från där jag avslutade säsongen innan. Fortsätta på samma spår, spela mycket hockey och försöka ge laget en så bra chans som möjligt att vinna matcher.

– Därifrån fick det gå som det går och se lite vart det leder oss. Det har fungerat bra och på något sätt har jag haft ett kort ”mindset”, att ta hand om varje dag och inte försöka blicka så långt framåt. Bara se till att vara förberedd på vad som sker i det dagliga.

– Nu kommer ”Gus” tillbaka och ska spela igen och då får vi se vad som händer därifrån. Innan var det bara att göra det så gott som möjligt och få spela så många matcher som de har låtit mig spela.

Hur är det att just konkurrera med Filip Gustavsson som är en kompis hemifrån Sverige?

– Det är kul och vi är väldigt bra polare utanför isen. Vi hänger med varandra, skämtar och håller på.

– På något sätt tävlar vi mot varandra hela tiden för att bli bättre. Det gör att vi utvecklas tillsammans som målvakter. Sedan är det bra att få konkurrera om speltid. Man måste alltid vara på toppen av sitt spel för att man ska få spela matcher. Man får inte ta något för givet.

– Sedan är det lite extra kul att prata lite svenska med kollegan så att inte resten av laget förstår, säger 24-åringen med ett lätt skratt.

Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt.

Spelat 22 av 26 matcher: "Kul att få spela mycket hockey"

Jesper Wallstedts har så här långt spelat 22 av Minnesotas 26 matcher och har hyllats för sitt stabila spel.

– Vi har ett väldigt bra lag och det har varit lätt i mitt ”mindset” att veta att vi är med i varje match. Även om vi släppt in en puck tidigt eller legat under, har vi ändå vetat att vi är ett så pass skickligt lag att ingen match är över innan den är slut.

– Det är lätt att kunna påminna sig om det hela tiden. Även i matcherna där vi har haft ledningen har vi inte ändrat något utan bara kört på vidare. Laget har egentligen aldrig slutat spela, vilket har gjort det enklare för mig. Det känns väldigt bra och det har varit kul att få spela mycket hockey.

Du har fått mycket uppmärksamhet för din fina säsongsinledning. Bottnar ditt fina spel i mycket speltid och förtroende?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har alltid tyckt att det varit enklare att spela många matcher och alltid kunna vara inne i det. Gör du en bra match får du spela igen. Då släpper du det direkt. Om du gör en dålig match har du chans på revansch direkt.

– Förtroendet jag har fått av vår tränarbas har gjort det lättare för mig då jag har vetat att jag skulle spela matcherna inledningsvis. Oavsett resultat har det bara varit att tagga om och gå ut för att spela en ny match.

– Mentalt har det varit ett skönt ”mindset” att oavsett om vi vunnit eller förlorat kommer det en ny möjlighet igen. Det har gjort att varken topparna eller dalarna har varit för höga eller låga och att jag har kunnat vara ganska kontinuerlig i det.

Spelar i ligans bästa lag

Just nu är Minnesota ligans bästa lag.

– Bakifrån har vi en otroligt bra struktur och gameplan som John Hynes och ledarstaben har satt upp. Vi följer den spelidén vi har och med den struktur vi har blir vi förutsägbara för varandra. Alla är på samma plan och vet vad som kommer att ske.

– Sedan har vi så pass mycket skicklighet att när vi följer strukturen kan vi låta skickligheten styra oss därifrån.

– Det är ingen ledare som tar klubban ur händerna på någon och säger ”så här ska du göra”. Alla vet vad som ska ske och Kirill (Kaprizov), (Quinn) Hughes och alla dom här kan kliva ifrån spelplanen och vara oförutsägbara för motståndarna.

– Strukturen tillsammans med skickligheten gör att vi kan bryta ganska mycket mönster och göra det svårt för motståndarna.

Ryssen, Kirill Kaprizov, är lagets bästa poängplockare så här långt med 19 mål och totalt 49 poäng på 26 matcher. Med det ligger han tvåa efter Connor McDavid (13 mål, 58 poäng på 26 matcher).

– Våra superstjärnor, han inkluderad, är spelare som inte bara spelar hockey på ett sätt.

Kirill Kaprizov är Minnesota Wilds superstjärna.

Foto: Matt Blewett/Imagn Images/Bildbyrån

Kan du utveckla hur du menar?

– Dom är som superstjärnor även oförutsägbara för motståndarna. Det är inte så att man vet att Kirill kommer att komma ut, spela offensivt och skjuta därifrån han står. Han kan spela försvar, chippa in puckarna, gå ner och ta någon tackling. Deras lina är komplett i hockeyn.

– Ingen i den kedjan tycker att dom är för bra för att göra det jobbiga jobbet. Det tycker jag sticker ut med Kirill, Matt Boldy, Quinn (Hughes), ”Eken” (Joel Eriksson Ek) och så vidare. Dom är inte rädda för att göra det lite grisigare jobbet och spelar lika hårt som vem som helst, vilket gör dom otroligt skickliga.

Vad blir nyckeln om ni ska gå riktigt långt den här säsongen?

– Jag tror att nyckeln blir att fortsätta hålla oss till den spelplanen och ”gameplan” vi har lagt upp och inte helt plötsligt tycker att man är för bra för att stanna inom strukturen.

– Att vi fortsätter förstå att framgången vi har haft som lag kommer tack vare vår ”gameplan”. Att vi har spelat som vi ska göra och inte flyga i väg och göra något annat och andra saker bara för att det har gått så pass bra.

– Hynes är bra på att påminna oss om att bara för att det kan vara tråkigt att spela så betyder det inte att man ska försöka ändra mönstret och göra annat. I en match på 60 minuter kommer det finnas sekvenser där det spelas tråkig hockey, men kan man ta sig igenom det och på rätt sätt kommer också den roliga hockeyn att komma. När vi är strukturerade och förutsägbara för varandra är vi svåra att slå.