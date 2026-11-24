Tisdagens besked att Jesper Kemi tvingas kliva av som huvudtränare i Vita Hästen kan knappast beskrivas som något annat än väldigt väntat.

Det är mest förvånande att det sker efter en förlust i Halmstad i slutet av november säsongen 26/27 och att så inte blev fallet efter slutspelsförlusten i Halmstad i våras. Det har så att säga varit ett ofrånkomligt faktum som bara väntade på att hända.

Kemi har varit ”dead man walking” sedan sportchefen Tom Tärnström fick sparken i somras. Han var Tärnströms rekrytering och har saknat skyddsnät sedan den skilsmässan. Det har varit något av ett kamikazeuppdrag och slutligen mötte också tränaren samma öde som sin tidigare chef.

Det har inte varit särskilt vackert och kan knappast sminkas över att Kemi haft svårt att få fason på Vita Hästens stjärnstarka manskap. Laget har inte spelat den fina och framgångsrika hockey man borde ha kunnat göra och 34-åringen gick in i den här säsongen på minus efter det hiskeliga slutspelsdebaclet mot Halmstad (0-3 i matcher) i våras.

Men hur man än vrider och vänder på saken landar inte ansvaret på den förhållandevis orutinerade tränaren. Vita Hästen slutade trea, två poäng från seriesegern, i en tuff söderserie ifjol och ligger i skrivande stund trea i tabellen med en ynka förlust under ordinarie tid den här hösten.

Det är inte resultaten som blir tränarens fall. Det är att han under sin tid som tränare i Vita Hästen inte lyckats utveckla spelet i tillräckligt snabb takt. I slutspelet ifjol saknades nycklar för att förändra matchbilder när det gick emot. I höst har man alldeles för sällan spelat det intensiva spel där man kan käka upp sin motståndare.

Men frågan är då, hur tänkte klubben här?

Inför sin återkomst i Hockeyettan ifjol rekryterade Vita Hästen Tom Tärnström som sportchef och sedermera också Jesper Kemi som tränare. Det ifrågasattes redan där och då om det var så smart att låta sportchefen ta med sig ”sin kille” från den havererade Brödernas/Väsby-satsningen, men så blev det.

Tärnström fick foten i somras efter ungefär ett år på posten. Kemi tvingas lämna idag, knappt en och en halv säsong in i uppdraget. Att så snabbt behöva göra sig av med personer som hämtats in till den typen av nyckelpositioner kan knappast beskrivas som något annat än ett stort fiasko. Vita Hästen har misslyckats kapitalt i sitt rekryteringsarbete.

Ännu mer påtagligt blir det om man betänker tajmingen av sparkningarna. Slutspelsmisslyckandet mot Halmstad Hammers var gigantiskt. Ingen hade förmodligen lyft särskilt mycket på ögonbrynen om man bett firma Tärnström/Kemi packa väskorna och pipa tillbaka till Stockholm snabbast möjligt efter den sista förlusten i Halmstad.

Men Tärnström fick vara kvar och bygga klart stora delar av laget innan han visades på porten i somras och i det läget fick tränare Kemi trots allt stanna. Det fanns missnöje med hans sätt att leda laget ifjol, speciellt i slutspelet, och jag vet inte riktigt vad man förväntade sig. Att det plötsligt skulle bli mirakulöst mycket bättre bara för att en ny säsong tog vid?

Ju mer man vrider och vänder på de beslut som fattats desto märkligare framstår det.



Nu har Jesper Kemi fått leva hela hösten med förväntan om att han ska få sparken. För det är ju så det har snackats både i och utanför Norrköping ända sedan i somras. Det kan inte ha varit något direkt roligt klimat att arbeta i.

Så konstateras kan att det blivit fel hela vägen. Vita Hästen misslyckades kapitalt med sitt rekryteringsarbete och har efter det tagit luddiga beslut längs vägen. Det är orsaken till att det nu blivit ett och ett halvt förlorat år snarare än att skulden ska läggas på några enskilda individer.

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Sen kan det i sammanhanget så klart också reflekteras över att Jesper Kemi knappast gjort det lätt för sig som huvudtränare i och med sina val av klubbar. Han kastades huvudstupa in i hetluften som färsk och grön huvudtränare i Brödernas/Väsby och fortsatte därefter resan till Vita Hästen i kölvattnet efter Tom Tärnström.

Det finns lättare jobb för en orutinerad ledare än att försöka få fason på ett profilstarkt manskap som det i Väsby eller verka i en klubb med så pass stort yttre tryck som i Vita Hästen. Det har liksom inte funnits något utrymme att experimentera eller utvecklas i sin takt när det varit resultat här och nu, gärna igår, som gällt.

Jesper Kemi kommer säkerligen bli en riktigt skarp tränare i någon form av roll, det potentialen har han, men det hade kanske varit smartare att ta ett uppdrag i en mindre klubb än i just Vita Hästen. Säg ett mittenlag där det funnits möjligheter att i lugn och ro skruva på saker och faktiskt åstadkomma något överraskande och positivt istället för att verka i en miljö där fallhöjden varit gigantisk och ingenting gott nog.

Det är dit det är vettigt att ta klivet nu för att komma tillbaka och ta revansch och visa att kapitlet Vita Hästen bara är en parentes där det blev fel för alla parter.

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Beskedet om Vita Hästens tränarförändring kom medan jag och maestro Skoglund satt och spelade in veckans första poddavsnitt. Därför snackar vi givetvis om detta, men i Patreon #357 Den väntade tränarsparkningen snackar vi även om jinxmaskinen, formsvaga lag, tränarens position i Boden, Asplövens topplagsfacit, smygaren Piteå, Enköpings profilvärvning, skillnaden återvändarna kan göra i Nyköping, bottenlag som börjat ta poäng, Boros totala sammanbrott, förbundskaptenen på besök, intrigerna i Tranås, ett slarvigt Borås, Karlskronas behov av motgång, Anton Svenssons Troja-succé, Vita Hästens och en hel del annat. Ni hittar avsnittet här .