Winnipeg Jets placerar Brad Lambert på waivers.

Foto: Jeff Roberson/AP Photo/Alamy

För några år sedan var Brad Lambert en av världens största talanger och var topprankad inför NHL-draften 2022. Han tog en ordinarie plats i JYP:s A-lag redan som 16-åring där han gjorde 15 poäng på 46 matcher. Under sin draftsäsong 2021/22 gick det dock tyngre för Lambert och även om han var med och tog JVM -silver med Finland föll han på draftrankingarna. Till slut valdes han som 30:e spelare av Winnipeg Jets.

Winnipeg har haft höga förhoppningar på Lambert som åkte över till Nordamerika direkt efter draften. Han blev WHL-mästare med Seattle Thunderbirds säsongen 2022/23 och gjorde säsongen därpå också succé i AHL. Brad Lambert var en av farmarligans bästa rookies sedan han gjort 55 poäng på 64 matcher för Manitoba Moose. Under säsongen 2023/24 fick finländaren också göra NHL-debut för Jets.

Brad Lambert placeras på waivers av Winnipeg Jets

Därefter har Brad Lamberts utveckling dock stagnerat och han har inte ens varit i närheten av samma produktion i AHL de senaste åren. Han har fick bara spela fem NHL-matcher under säsongen 2024/25 och förra året hade han också svårt att ta plats i NHL och krävde då att få bli trejdad av Winnipeg. Det blev dock aldrig någon trejd och Lambert landade till slut på 3+3 efter 25 NHL-matcher i fjol.

Den här säsongen fick 23-åringen inleda i NHL med Winnipeg men Lambert har blott noterats för 0+1 på elva matcher samtidigt som Winnipeg Jets går mycket tungt med nio raka förluster i NHL.

Nu väljer Winnipeg Jets därför att agera. Under tisdagskvällen har NHL-klubben placerat Brad Lambert på waivers i syfte att omplacera honom till farmarligan. Det innebär att alla 31 andra NHL-lag har 24 timmar på sig att göra anspråk på Lambert och ta över hans kontrakt. Men om ingen plockar upp Lambert kommer han att få rapporterar till Manitoba Moose i AHL igen.

Under sin karriär har Brad Lambert noterats för nio poäng på 42 NHL-matcher i Jets. Han har också gjort 106 poäng på 173 matcher i AHL.