NHL-säsongen 2025/26 ger flera svenskar ett utmärkt tillfälle att studsa tillbaka efter tunga fjolårssäsonger. Uffe Bodin pekar ut tio NHL-svenskar som kliver in i säsongen med något att bevisa.

NHL-säsongen 2024/25 gick inte till historien som en av de bättre svenska säsongerna vi har sett i ligan. Visst, William Nylander sköt 45 mål och slutade tvåa i målligan samtidigt som Jesper Bratt imponerade med sina 88 poäng. Men samtidigt var det flera av våra tilltänkta stjärnor som tog betydande steg tillbaka.

Så här alldeles inför första nedsläpp tänkte jag titta närmare på några av de svenskar som kliver in i säsongen med något att bevisa. Det kan handla om spelare som har stora kontrakt att leva upp till, eller spelare som sitter på utgående kontrakt och behöver bra säsonger för att säkerställa att de har en framtid i ligan.

Det de har gemensamt är att pressen att prestera av olika orsaker är större än vanligt.

Här är spelarna i bokstavsordning.