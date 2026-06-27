Prisas som säsongens GM - efter supertrejden

Bill Guerin utses till säsongens bästa GM. Foto: Bildbyrån.

Efter att Dallas Stars GM Jim Nill prisats som säsongens bästa general manager tre (!) år i rad fick vi i år se ett trendbrott. Under natten var det nämligen Minnesota Wild GM Bill Guerin som fick ta emot priset för första gången.

Guerin skapade stora rubriker när han under säsongen trejdade till sig en av världens bästa spelare, backen Quinn Hughes, från Vancouver Canucks. Dessutom sajnade han upp superstjärnan Kirill Kaprizov på ett långtidskontrakt, som gör ryssen till ligans bäst betalde forward.

Minnesota tog sjunde flest poäng i NHL:s grundserie och slog sen ut ett annat stjärnlag, Dallas Stars, i den första slutspelsrundan. Därefter åkte man dock ut mot Colorado Avalanche. Guerin kan trösta sig med att han också var general manager för det USA som vann OS-guld i Milano.