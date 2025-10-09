Beskedet: Veteranen avslutar NHL-karriären

Cam Atkinson har gjort sitt på NHL-rinkarna.

Den 36-årige forwarden har skrivit på ett endagskontrakt med Columbus Blue Jackets för att få avsluta karriären med laget som draftade honom.

Cam Atkinson avslutar karriären.

Foto: Matt Slocum/AP/Alamy

Förra säsongen passerade Cam Atkinson 800 spelade matcher i NHL.



När årets NHL-säsong nu dragit igång står det klart att den 36-årige amerikanen gjort sitt på isen. På sin hemsida meddelar Columbus Blue Jackets att veteranen har skrivit på ett endagskontrakt med klubben för att få avsluta karriären i Blue Jackets.

Trejdades mot stjärnan – och köptes ut

Atkinson draftades av Columbus i sjätterundan 2008 och NHL-debuterade i klubben under säsongen 2011/12. Därefter blev amerikanen Blue Jackets trogen fram till 2021, då han trejdades till Philadelphia Flyers i utbyte mot stjärnforwarden Jakub Voracek.



I Philadelphia blev det 50 poäng på 73 matcher under första säsongen i klubben, innan han missade hela säsongen 2022/23 till följd av en nackskada. Säsongen därpå var han tillbaka på isen och stod för 28 poäng på 70 matcher, innan han köptes ut från det sista året på sitt kontrakt med klubben.



I stället spenderade Atkinson fjolårssäsongen i Tampa Bay Lightning, där han stod för nio poäng på 39 matcher under sin sista NHL-säsong. Totalt spelade han 809 matcher i NHL under sin karriär och producerade 489 poäng.