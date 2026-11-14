Avslöjar samtalet bakom vändningen: "Fick blåsa på"

Andreas Borgman och hans HV71 fick till slut jubla för tre poäng igen.

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JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sju raka förluster. Sist i SHL . Nu kom äntligen trendbrottet för HV71.

Under lördagseftermiddagen tog krislaget sin blott andra trepoängare för årets säsong när Timrå besegrades med 4-3 hemma i Husqvarna Garden. Det är också HV:s första hemmavinst mot just Timrå sedan 23 november 2023, alltså nästan för tre år sedan.

Det var också den första segern för HV71 i SHL sedan 10 oktober, alltså för över en månad sedan. HV-stjärnan Andreas Borgman menar då att laget nästan hade glömt bort hur man firar en vinst.

– Ja, lite faktiskt. De flesta hade nästan glömt bort vad vi brukar göra efter matchen. Det var skönt att vi fick göra det som grupp igen. Nu får vi njuta av den här vinsten i dag och sedan ladda om, säger Borgman.

Viktig vändning för HV71: "Otroligt skönt"

HV71 inledde matchen svagt och hamnade i ett 2-0-underläge i första perioden, precis som i torsdags mot Luleå. Exakt som i den matchen lyckades HV sedan hämta upp till 2-2 i andra perioden. I torsdags tappade dock HV sedan till en 2-4-förlust. Nu lyckades laget i stället bygga vidare på sitt momentum för att vinna med 4-3.

– Det var lite för slarvigt i första perioden. Vi vinner inte närkamperna helt, vilket vi hade pratat om innan. Sedan tycker jag att vi vänder på det helt inför andra och verkligen börjar vinna närkamper överallt egentligen. Vi spelar den hockeyn som vi måste spela för att vinna, säger Andreas Borgman.

Assisterande tränaren Nicklas Rahm ger också sin syn på vändningen som gav tre poäng.

– I första perioden spelade vi inte "connected", vi var inte riktigt tillsammans där ute. Vi kämpar på, men vi gör det inte ihop. Där får vi vända runt det i omklädningsrummet under pausen och se till att alla gör sitt. Det är därifrån som det kommer hur vi jobbar tillsammans. Vi lyckas komma tillbaka från ett 2-0-underläge, vilket är starkt, säger Rahm på presskonferensen och fortsätter:

– Det är lite grejer som vi vill slipa på, men karaktären i laget ändras efter första perioden. Jag tycker att vi kommer ut och krigar tillsammans. Det var klart bättre där, men vi har en del att jobba på. Otroligt skönt med tre poäng i dag, det behövde vi.

Andreas Borgman om snacket i omklädningsrummet: "Var inte bra nog"

Ni kom ju ut med en helt annan jävlaranamma i andra perioden, vad var det som sades i pausen för att väcka laget?

– Det stannar där naturligtvis, men vi fick väl blåsa på lite kan man säga. Jag tycker att laget gick ihop på ett bra sätt. Killarna ska ha mycket kredd för hur de reste sig efter den tuffa starten på matchen, säger Nicklas Rahm.

Andreas Borgman berättar att spelarna tog ton i omklädningsrummet för att få till en ändring.

– Vi kände väl att det inte var bra nog. Vi gick ihop som grupp och sade att nu är det fan dags att bara köra. Det tycker jag att alla steppade upp och gjorde. Det var skönt att vi lyckades vända på det, sedan blev det lite väl nervöst där på slutet men sånt är hockey.

Ni visar ju nu att ni kan vinna på ett annat sätt. Det har varit bra insatser spelmässigt som inte gett resultat, men nu vinner ni genom en kämpainsats, hur viktigt kan det vara för er?

– I både Malmö-matchen och Luleå-matchen har vi spelat ganska bra hockey, framför allt tillräckligt bra för att vinna. Det var skönt nu att vi verkligen fick vinna också. Jag tror att det är viktigt för gruppen att känna att det inte är helt åt helvete utan att vi kan när vi verkligen kör. Det krävs det här lilla extra också, att vinna närkamper, blocka skott och göra alla de här smågrejerna också. Det tycker jag att vi steppar upp och gör i dag, säger Borgman.

Nu väntar glödhett bottenmöte

Det blev dock nervöst under slutet av matchen sedan Lucas Lagerberg dragit på sig ett matchstraff . HV71 redde dock ut stormen i boxplay för att hålla undan och vinna.

– Det är klart att det är tufft och det var inte meningen av "Lagge" att göra det heller. Jag tror att han var mer nervös än vad vi var. Det var såklart tufft där och då, men vi har haft ett bra boxplay. Vi kände att nu får vi fan bara döda av den här och kriga så mycket det bara går. Det tycker jag att vi gör. Alla offrar sig i slutet och det var skönt att det gick vägen.

Segern innebär att HV71 närmar sig lagen ovanför sig i tabellen. På torsdag väntar sedan en ny livsviktig match i bottenstriden då HV reser till Linköping för ett glödhett E4-derby.

– Nu får vi bara fokusera på nästa träning och sedan nästa match. Där ska vi göra de sakerna som vi måste göra för att vinna. Det är bara att ta en match i taget och försöka göra det bästa av det, avslutar Andreas Borgman.