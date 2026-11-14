Hårda orden: "Vi är ett steg bakom där"

Kimby och Krüger var frustrerade efter nya förlusten.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage)

– Jag tycker att vi har varit ganska dåliga faktiskt, så att ligga under med ett inför sista perioden är taget. Vi ger oss själva chansen att ta poäng här, så då tycker jag att vi får ta betalt på det.

Orden kom från Djurgårdens Robert Kimby när han inför lördagens tredje period i Örebro Hockey gav sina tankar i TV4. Huvudtränaren visade sedan sin frustration på ett tydligt sätt efter frågan om vad som inte fungerade.

– Det är egentligen allt. Jag kan stå och rabbla det mesta, men vi behöver vinna fler puckar, spela den till varandra, sätta blad till blad och så får vi gå därifrån, sa han.

Marcus Krüger: "Vi är ett steg bakom där"

Istället för en vändning kom dock en utvisning från Colby Sissons och 1–3 och 1–4. Plötsligt hade tre raka segrar blivit två förluster.

– Framförallt första två spelar vi väl inte riktigt som vi vill. Vi försöker göra en push här i tredje, det räcker inte riktigt. Synd. Vi får utvisningen där och släpper in ett. Jag tycker att vi är lite på gång då, säger kaptenen Marcus Krüger i TV4 efter slutsignal.

– Vi blir lite långsamma, lite runda, tar oss inte in på kassen. Allt det där. Vi måste vara bättre här i nästan vecka.

Örebro rivstartade också verkligen under lördagen när tidigare DIF-talagen Lucas Stockselius satte sitt första SHL-mål efter 1.20.

– Örebro spelar snabbt och vi är ett steg bakom där. Vi måste vara bättre, säger Krüger.

Örebro – Djurgården: 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

Örebro: Stockselius, Stachowiak, Salo, Quenneville.

Djurgården: Salsten.