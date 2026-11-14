Kaxiga passningen till rivalerna: ”Be...”

Ejdsell pekar mot högre makter.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Den satt längre in än vanligt den här gången, men när slutsignalen ljöd i Luleå Hockey stod Färjestad återigen på den vinnande sidan. Segern var serieledarnas 14:e raka i SHL, och innebär åtta poäng ner till Frölunda med två färre matcher spelade.

Den här gången kom målen i tredje i form av en vändning från 0–1 till 3–1.

– Det får mig att minnas tillbaka till Skellefteå som egentligen vann ett SM-guld i fjol på det sättet. Det var inte så ofta man spelade ut folk fullständigt, 5–1, 6–1, 7–1, utan man vann för att man var tillräckligt bra, och det var "okej ni kommer med det här, vi höjer oss lite, lite – tillräckligt för att vinna", hyllar TV4:s Staffan Kronwall i sändningen.

Melker Thelin behövde bara göra 14 räddningar, men det är också bara mot Brynäs man släppt mer än två mål under ordinarie matchtid 2026/27.

– Det är helt sanslösa siffror såklart, säger Kronwall.

41 av 42 möjliga: "Det är otroliga siffror"

De osannolika siffrorna tar inte heller slut där. Över de här 14 segrarna har Färjestad plockat 41 av 42 möjliga poäng.

– Det är otroliga siffror såklart. Matchen idag speglar mycket vår styrka. Vi tror på att det löser sig, vi skenar inte iväg, vi hittar inte på egna lösningar och fuskar. Vi fortsätter med vårt spel, ganska enkelt, mycket fart, försöker ta pucken mot kassen, och till slut händer det bra grejer, säger forwarden Victor Ejdsell till TV4.

31-åringen från Karlstad som var med och tog SM-guld 2022 får sedan frågan var han skulle ranka årets upplaga.

– Oj, jag har sagt hela tiden att jag tycker att det här är en otroligt spännande grupp. Vi har väldigt mycket olika personligheter inne i omklädningsrummet och många som bidrar på olika sätt. Det är klart vi är ett kollektiv som chippar in och kör, men vi har en edge som vi kanske inte har sett förut. Det finns otroligt många duktiga hockeyspelare där inne, och många som är olika. Det är väl det som är styrkan, att vi har fått ihop det hela. Alla bidrar med det som de ska bidra med på ett otroligt bra sätt.

Ejdsells kaxiga svar: "Be..."

Härnäst väntar tabelltvåan Frölunda, på hemmaplan, men frågan är hur sviten ska avslutas. Victor Ejdsell pekar mot högre makter:

– Be... skrattar han i TV4 om hur man slår Färjestad.

– Nej jag vet inte. Skämt åsido tror jag att det någon gång kommer att komma en dipp för oss också. Det gäller för oss att vara ödmjuka hela vägen och veta att det finns inget som löser sig. Alla lag i ligan är bra, och det gäller även om vi har 14 raka. Om vi inte vill spela hockey på kvällen så blir vi överkörda, punkt slut.