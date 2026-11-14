Brynäslånet växlar upp – Almtuna tappade och vann

Inför 635 åskådare i Gränby Ishall var det just Brynäs-lånet Charlie Forslund som spräckte nollan i slutet av den första perioden, framspelad av Lukas Smith, innan ett vasst avslut bakom BIK Karlskoga Måns Goos. Målet var Forslunds fjärde fullträff i Almtunatröjan den här hösten.



I den andra perioden kvitterade Travis Treloar för gästerna, innan Karl Sterner återtog ledningen för hemmalaget i spel fem mot fyra. Almtuna såg länge ut att gå mot en trepoängare, men med knappa minuten kvar av ordinarie tid drog hemmalaget på sig en utvisning för delay of game. Karlskoga tog ut målvakten och satsade allt – vilket gav utdelning när Nicholas Pastujov satte 2–2 i powerplay med 47 sekunder kvar.



Almtuna lät sig dock inte nedslås. I den efterföljande förlängningen dröjde det 2.45 innan Samuel Salonen klev fram och sköt extrapoängen till hemmalaget.



Almtuna – Karlskoga: 3–2 efter förlängning (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

Almtuna: Charlie Forslund, Karl Sterner, Samuel Salonen

Karlskoga: Travis Treloar, Nicholas Pastujov

Skott: 24–27 (8–5, 10–10, 4–10, 2–2)

Publik: 635

