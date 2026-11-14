Experternas sågning: "Ett Björklöven som är usla"

Björklöven har nu åtta raka förluster i SHL.

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Sju förluster i rad, åtta mål över de matcherna.

Det var det facit Björklöven hade bakom sig när man under lördagen tog emot Brynäs IF. Gävle-laget som tidigare i veckan stått för en rejäl målfest när man körde över de regerande mästarna, Skellefteå, med hela 10–4.

60 minuter hockey senare hade vi ett väntat resultat för nykomlingarna, och ny frustration.

– Jag tycker att vi blandar och ger lite. Långa perioder är det väldigt bra, och sen blir vi lite passiva, får utdragna byten och slarvar lite i spelet ut från egen zon som gör att vi fastnar. Jag skulle önska att vi förenklar det i perioder när de får momentum, för att sen ta tillbaka det istället för att fastna i dåliga trender, säger Joel Mustonen i TV4 under mötet.

Mustonens förklaring: "Man börjar övertänka"

Skottstatistiken visade till slut 28–32, men Magnus Chrona i Brynäsburen räddade nästintill allt, bortsett från Gustav Posslers 1–4 med två minuter kvar. Därmed lämnar "Löven" en ny match utan någon vidare produktion.

– Dels är det att skjuta mycket mer och vara mer aggressiv in på mål. Det är mycket en självförtroende-fråga. Det vet alla som spelat. Man börjar övertänka, man håller i pucken lite för länge eller skjuter lite för snabbt. Men det finns också sätt att göra enklare mål, lite smutsiga mål, säger Mustonen i TV4.

Kommentatorn Lars Lindberg noterar att få av målen också kommit från backplats.

– Det ligger säkert något i det du säger, me vi måste också in och vinna kampen framför mål för att vi ska bli farliga, svarar "Löven"-forwarden.

Pekar ut Kovács: "För få toppgubbar som är bra"

När TV4:s expert sedan får ge ett inspel från studion är man tydliga med sin åsikt.

– Det är ett Björklöven som är usla för stunden, om jag ska ta i. Det är alldeles för svaga prestationer, och det är inte en tillfällighet att det ser ut på det sättet. Magnus Bogren (tränare) har ett gediget jobb. För få toppgubbar som är bra. Jag tänker på Robin Kovács som klev in till match idag med -15 (plus/minus-statistik). Han har -2 så här långt ikväll, säger experten Fredrik Söderström.

Joel Lundqvist fortsätter om den verklighet som hunnit ikapp efter den fina säsongsstarten.

– Siffrorna har kommit ikapp. Dehar varit dåliga en längre tid och nu är också resultaten där. Det är mycket för dem att förbättra, säger han.

Björklöven – Brynäs: 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Björklöven: Possler.

Brynäs: Lindblom, Jonsson-Fjällby, Järnkrok, Anderson-Dolan.