SHL-dörren stängs – får NHL-avtal

Ben Hutton.

Foto: Geneva Heffernan/AP/Alamy

Ben Huttons namn har kopplats samman med SHL -klubbar under hösten, då Expressen i mitten av oktober rapporterade att både Färjestad och Djurgården var intresserade av NHL -backens tjänster. Tidigare i veckan stod det emellertid klart att Hutton fått ett provspelskontrakt med New York Islanders , vilket indikerade att något SHL-spel inte var nära.

Nu stängs SHL-dörren. Via sin hemsida meddelar nämligen New York Islanders att Hutton skrivit på ett kontrakt säsongen ut med klubben.

Enligt Puckpedia har kontraktet, som är ett envägskontrakt, en lönetaksträff på 900 000 dollar.

Hutton har spelat 575 grundseriematcher i NHL med Vegas, Toronto, Anaheim, Los Angeles och Vancouver. 2023 blev backen Stanley Cup-mästare med Vegas Golden Knights.