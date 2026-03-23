Bekräftat: NHL till Finland – de lagen möts

NHL kommer till Finland nästa säsong. Två lag kommer spela två matcher i november.

Sebastian Ahos Carolina kommer till Helsingfors.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Den här säsongen kom Pittsburgh och Nashville till Avicii Arena. Men nästa säsong blir det inte matcher i Sverige – utan i Tyskland och Finland. Det har sedan en tid tillbaka stått klart att Chicago och Ottawa kommer mötas i Düsseldorf i december och nu meddelas det också att det blir två matcher i Veikkaus Arena i Helsigfors.

Veikkaus Arena hette tidigare Hartwall Arena och var länge Finlands huvudarena för ishockey, men då arenan var ryskägd flyttades de stora evenemangen istället till Nokia Arena i Tammerfors. Men nu är NHL tillbaka i huvudstaden för två matcher mellan Carolina och Seattle. Matcherna spelas den tolfte och 14:e november.

I Carolina spelar den finske superstjärnan Sebastian Aho, samt centern Jesperi Kotkaniemi. I Seattle spelar den forne supertalangen Kaapo Kakko, samt OS-forwarden Eeli Tolvanen och den tidigare JVM-stjärna Jani Nyman.

Den enda svensken som just nu återfinns i något av lagen är backen Adam Larsson. Carolina är faktiskt det enda laget utan något svenskt inslag just nu.