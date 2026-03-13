NHL nobbar Sverige nästa säsong

NHL fortsätter sin europeiska satsning. Men inte i Sverige den här gången. Ligan meddelar nu att Ottawa Senators och Chicago Blackhawks möts i två grundseriematcher i Düsseldorf i december 2026 – de första NHL-matcherna i Tyskland på 15 år.

Tim Stützle får chansen att spela NHL Global Series med Ottawa Senators hemma i Tyskland nästa säsong. Foto: Sergei Belski-Imagn Images (montage)

NHL återvänder till ett land där ligan gör en betydande investering för att utveckla sporten.

På fredagen meddelade ligan och spelarfackföreningen NHLPA att Ottawa Senators och Chicago Blackhawks kommer att resa till Düsseldorf i Tyskland för att spela i 2026 års NHL Global Series.

Matcherna spelas i PSD Bank Dome den 18 och 20 december 2026. Det blir första gången som NHL spelar grundseriematcher i Tyskland sedan oktober 2011, då Buffalo Sabres besegrade Los Angeles Kings i O2 Arena i Berlin. NHL och spelarfacket har dessutom förbundit sig att arrangera matcher i Tyskland under de tre kommande åren, till att börja med.

Nästa vinters evenemang markerar också den femte raka säsongen – och den 13:e totalt – som ligan spelar grundseriematcher i Europa. Så sent som i november möttes Nashville Predators och Pittsburgh Penguins i Global Series i Stockholm, där lagen vann varsin match.

NHL Global Series – ett stort event för Tim Stützle

Matcherna i Düsseldorf ger också NHL möjlighet att lyfta fram en av ligans största unga stjärnor. Sedan han valdes som tredje spelare totalt i NHL-draften 2020 har Tim Stützle utvecklats till en spektakulär spelare och varit en viktig del i Senators uppsving de senaste åren.

Stützle, som är född i Viersen i Tyskland, säger att han ser mycket fram emot att representera sitt NHL-lag i hemlandet.

– Jag tycker att tysk hockey har vuxit mycket och det finns många bra spelare därifrån, säger Stützle i ett pressmeddelande.

– Nu när NHL satsar på att spela matcher där och samtidigt stödja barn och ungdomar är det enormt stort. Förhoppningsvis får det ännu fler att börja spela hockey i Tyskland. Det är väldigt spännande nyheter.

Stützle representerade även Tyskland i OS förra månaden. Där slutade han tvåa i lagets interna poängliga bakom Leon Draisaitl med sex poäng och hjälpte laget till kvartsfinal.

Det här blir fjärde gången som Ottawa spelar grundseriematcher utanför Nordamerika. De övriga tre gångerna har de spelat matcher i Stockholm. År 2008 delade de på två matcher mot Pittsburgh Penguins, innan de i november 2017 svepte två matcher mot Colorado Avalanche. Senators senaste Europaresa kom i november 2023, då de besegrade både Minnesota Wild och Detroit Red Wings.

För Chicago blir detta tredje gången klubben spelar grundseriematcher utanför Nordamerika. I oktober 2009 delade laget på två matcher med Florida Panthers i Helsingfors, och i oktober 2019 förlorade de mot Philadelphia Flyers i Prag.