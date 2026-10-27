Axel Sandin Pellikkas tuffa sits – petad igen

Axel Sandin Pellikka har haft svårt att vinna Todd McLellans förtroende i Detroit den här säsongen. Foto: AP Photo/Paul Sancya & Bildbyrån/Imagn Images

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Trots att Simon Edvinsson fortfarande är osajnad har det inte varit någon brist på svenska backar i Detroit Red Wings laguppställning den här säsongen.

Albert Johansson har etablerat sig som en viktig pjäs i laget medan William Wallinder och Anton Johansson kommit in som frejdiga rookies, och Andreas Englund har gett laget bredd efter att ha anslutit från Calgary Flames på waivers inför säsongsstarten.

Sedan har vi Axel Sandin Pellikka.

Efter en lovande rookiesäsong ifjol, med 21 poäng (7+14) på 68 matcher, har 21-åringen hamnat lite på sniskan under hösten. Egentligen startade det redan under sista fjärdedelen av fjolårssäsongen. Efter att Red Wings värvat veteranen Justin Faulk från St. Louis Blues minskade speltiden och den tidigare Skellefteåbacken fick även finna sig i att spela AHL -hockey under en period.

Nu har Sandin Pellikka åkt in och ut ur laguppställningen, och inte kunnat vinna coachen Todd McLellans förtroende tillräckligt mycket för att spela regelbundet.

Sandin Pellikka petad i fem av tolv matcher

I nattens segermatch mot Edmonton Oilers var "ASP" petad för femte gången på de tolv inledande matcherna. Hittills har han noterats för en assist på sju matcher och snittat 12.42 minuters istid när han väl fått spela. Det är en rejäl sänkning jämfört med de dryga 16 minuter han snittade som rookie ifjol.

McLellan har varit vag kring varför den svenske ynglingen hamnat på läktaren så ofta.

– Jag tycker inte att något har förändrats jämfört med våra tidigare samtal med "Axe". Han är en viktig spelare, sade han nyligen om Sandin Pellikka till The Hockey News . Han måste bidra med det dynamiska offensiva spel han har i sig. Samtidigt måste han kunna försvara tillräckligt bra för att förhindra att motståndarna gör mål.

"Kan bidra med offensiv – när det går bra för honom"

Till The Athletic nämner han konkurrensen som den stora anledningen till att speltiden uteblivit. Trots att Edvinsson saknas har Red Wings åtta backar att välja bland, vilket innebär att man minst två hamnar vid sidan när McLellan inte väljer att byta om sju backar och elva forwards.

– Alla bidrar med olika ingredienser, säger Todd McLellan. Ibland är vi ute efter (specifika) ingredienser. Vi tog in (Andreas) Englund, som är fysisk, tuff och jobbig att möta. Han ger andra möjligheten att spela på ett lite annorlunda sätt vissa kvällar. … "Axe" kan bidra med offensiv när det går bra för honom. Anton (Johansson) är en ung spelare som spelar med en riktig aggressivitet, och det gillar vi. … Varje kväll försöker man hitta en laguppställning som man tycker är rätt för motståndet och för den aktuella situationen.

– Tyvärr kommer två av våra backar inte att spela. Det betyder inte att de är dåliga spelare, att de inte hör hemma i ligan eller något sådant. Det betyder bara att vi har fattat ett beslut.

AHL nästa?

Offensivt finns det inget att klaga på i Axel Sandin Pellikkas spel. Han har visat att han är kapabel att styra ett powerplay även i NHL . Kritiken mot honom har i stället handlat om att han måste lära sig hantera stora, starka forwards i försvarszonen. Där har hans storlek varit ett frågetecken som många pekat på.

Oberoende av vad som händer med Simon Edvinsson – vare sig det blir ett nytt kontrakt eller en trejd – har Red Wings ett stort beslut framför sig. Antingen skickar man Sandin Pellikka till AHL och låter honom bygga upp självförtroendet hos farmarlaget Grand Rapids Griffins, eller så hittar man ett sätt att ge honom mer speltid i NHL.

Att ha en av klubbens viktigaste unga talanger på läktaren kommer inte att gynna någon i långa loppet.