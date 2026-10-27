Stjärnan fick hjälpas av isen – efter svenskens tackling

Andreas Englund tacklade Zach Hyman.

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Halvvägs genom den andra perioden i nattens möte mellan Edmonton Oilers och Detroit Red Wings tvingades Oilers forwardsstjärna Zach Hyman hjälpas av isen. Detta till följd av en tackling från Red Wings svenske back Andreas Englund .

Tacklingen såg nödvändigtvis inte mycket ut för världen, där svensken tryckte upp Hyman mot sargen utan någon jättestor kraft. Smällen tog emellertid illa på Hyman, som såg märkbart omskakad ut av smällen där hans bakhuvud slog i plexiglaset.

Babcock: ”Inte roligt att se det hända”

Hyman har dragits med skadebekymmer under säsongsinledningen och missade sex raka matcher efter en skada i premiärmatchen.

– När man blir skadad två gånger är det aldrig något bra tecken. Han är en väldigt viktig spelare för oss, så det var inte roligt att se det hända, säger tränaren Mike Babcock till Sportsnet .

Enligt Oilers-reportern Jason Gregor väntar mest troligt minst en veckas frånvaro för Hyman efter smällen. Englund klarade sig utan utvisning i samband med situationen.

Svenskarna klev fram för Detroit

Detroit vann nattens match i Edmonton med 4–3 efter straffar sedan Lucas Raymond blev den enda målskytten i straffläggningen. Under ordinarie tid noterades Raymond för två passningspoäng, varav en assist till landsmannen Viktor Arvidssons 1–1-mål i den andra perioden. Arvidsson lämnade i sin tur matchen med två poäng, då han även fanns med i förarbetet till Emmitt Finnies 2–2-mål i den tredje perioden.



Edmonton Oilers – Detroit Red Wings 3–4 e. str

Edmonton: Vasilij Podkolzin (8), Isaac Howard (1), Colton Dach (1).

Detroit: Viktor Arvidsson (5), Emmit Finnie (5), Dylan Larkin (2).



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