Var klar för SHL – placeras på waivers

Atro Leppänen.

Foto: AP Photo/Alamy

Inför säsongen 2025/26 hade Örebro egentligen gjort klart med finske backen Atro Leppänen men SHL -klubben blev blåsta på värvningen . Detta sedan finländaren i stället skrivit ett NHL-kontrakt med Edmonton Oilers. Örebro bekräftade sedan att de hade skrivit ett tvåårsavtal med Leppänen och alltså hade han kunnat spela i klubben den här säsongen, men så blev det inte heller.

Atro Leppänen imponerade med 38 poäng på 53 matcher för farmarlaget Bakersfield Condors i AHL . Det ledde till att han skrev på ett nytt avtal med Edmonton Oilers för säsongen 2026/27, alltså kommer han inte spela för Örebro. Det enda scenariot där Leppänen kan ansluta till Örebro vore ifall han och Edmonton Oilers, av någon anledning, kom överens om att bryta NHL-kontraktet. Då skulle backen nämligen ha ett gällande SHL-kontrakt med Örebro för årets säsong.

Edmonton Oilers sätter upp Atro Leppänen på waivers

Nu står det klart att Edmonton Oilers placerar Atro Leppänen på waivers i syfte att omplaceras till AHL. Det är dock sannolikt inget som man ska läsa in värst mycket på. Leppänen har nämligen varit skadad hela hösten och inte kommit till spel varken i NHL eller AHL. När han då lämnar skadelistan måste han passera genom waivers för att kunna bli spelklar för farmarlaget Bakersfield Condors igen.

Att Oilers sätter upp Atro Leppänen på waivers innebär alltså att han troligtvis har återhämtat sig från sin skada och nu är redo att göra säsongsdebut. Han kommer då, precis som i fjol, att spela i farmarligan.

Atro Leppänen är en "late-bloomer" i ordets rätta bemärkelse. Han spelade i andraligan Mestis hemma i Finland fram till 2023 då han var 24 år gammal. Efter att ha gjort succé i Mests värvades han till Vasa Sport och efter en stark första säsong i Liiga exploderade Leppänen fullständigt under säsongen 2024/25. Han gjorde då otroliga 21 mål och 63 poäng på 60 matcher för Vasa Sport och vann både poängligan samt ett nytt poängrekord av en back i Liigas historia. Han utsågs då till Liigas bästa back samt bästa spelare och fick ta emot Guldhjälmen.

Det ledde till att han fick ett NHL-kontrakt av Edmonton Oilers där Leppänen nu gör sin andra säsong i systemet.