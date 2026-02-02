Var klar för SHL – blir kvar i Nordamerika

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Atro Leppänen skulle egentligen ha spelat för Örebro i SHL den här säsongen – men värvades till Nordamerika av Edmonton Oilers. Nu står det klart att den finländske backen blir kvar i klubben även under säsongen 2026/27.

Atro Leppänen blir kvar i Edmonton Oilers organisation. Foto: Perry Nelson-Imagn Images

Det var i våras i fjol som det kommer uppgifter om att Örebro var på väg att värva den offensivglade backen Atro Leppänen från finska Vasa Sport. Men 27-åringen hade en så pass bra säsong i Liiga att NHL-klubbarna fick upp ögonen för honom. Det slutade därför med att VM-backen flyttade till Nordamerika i stället för Närke inför den här säsongen.

Även om Leppänen inte NHL-debuterat för Edmonton Oilers har klubben ändå uppskattat vad han gjort i farmarlaget Bakersfield Condors i AHL. Så mycket att man nu tecknat ett nytt kontrakt med backen som sträcker sig över nästa säsong.

Atro Leppänen stannar i Nordamerika

Enligt PuckPedia har Leppänens nya kontrakt en lönetaksträff i NHL på 850 000 dollar, med en lön på 360 000 dollar vid spel i AHL. Han spelar för närvarande på ett ettårigt tvåvägskontrakt med Oilers. Det avtalet har en lönetaksträff på 975 000 dollar i NHL och en lön på 85 000 dollar i AHL.

Leppänen har under säsongen varit ett av Bakersfields främsta offensiva vapen från backposition och står noterad för totalt 20 poäng (3+17) på 28 matcher. Det gör honom till poängbäst bland lagets backar.

Leppänen hade en historiskt bra säsong med Vasa Sport i fjol. Han vann hela poängligan – som back – efter att ha gjort 21 mål och 63 poäng på 60 matcher. Utöver att ha tilldelats Guldhjälmen som ligans poängkung fick han även Pekka Rautakallio-priset som Liigas bästa back samt Lasse Oksanen-priset som grundseriens mest värdefulla spelare. Under sina två säsonger i Liiga noterades han för 33 mål och 91 poäng på 115 matcher.

Source: Atro Leppänen @ Elite Prospects