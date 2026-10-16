Anton Johansson gjorde sitt första NHL-mål i natt.

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Philadelphia Flyers tog ledningen i slutet av den första perioden när den ryske supertalangen Matvej Mitjkov spräckte nollan. Tidigt i den andra akten åkte Anton Johansson först på en utvisning, men gottgjorde det snabbt. Bara två minuter efter avtjänat straff klev 22-åringen fram och sköt sitt första NHL-mål i karriären till 1–1, framspelad av Dylan Larkin och Justin Faulk.

Den tidigare leksingen gjorde sin sjunde NHL-match i karriären. Förra omgången kom första poängen när han stod för en assist mot New Jersey Devils. I natt kom sedan alltså även det första målet i ligan.

Med knappt fem minuter kvar av ordinarie tid blev Andrew Copp stor matchvinnare för Red Wings när han skickade in vinstmålet 2–1, assisterad av Michael Rasmussen och Nate Danielson. Detroit höll sedan undan i slutsekunderna och säkrade segern.

Matchfakta

Detroit Red Wings – Philadelphia Flyers 2–1 (0–1, 1–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (17.32) Matvej Mitjkov (utan assisterande)

Andra perioden: 1–1 (04.31) Anton Johansson (Dylan Larkin, Justin Faulk)

Tredje perioden: 2–1 (15.22) Andrew Copp (Michael Rasmussen, Nate Danielson)

Utvisningar: DET: 3x2 min (Anton Johansson 3x2 min). PHI: 4x2 min.