TV: Leo Carlssons galna assist: "Perfekt"

Leo Carlsson stod för en stark premiär i NHL.

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Leo Carlsson har inlett precis som han slutade.

När Anaheim Ducks inatt ställde upp för sin första match denna NHL-säsong, mot Vegas Golden Knights, visade den 21-årige svensken sitt enorma värde för hela organisationen. Ducks vann med 4–3 och Carlsson klev av med både mål och assist.

Visst, det är inte ofta en assist överskuggar det mesta i en NHL-omgång, men denna kanske kan göra just det.

Passen säkrade Anaheims första mål för säsongen, och kom med runt tio sekunder kvar att spela av första perioden. Leo Carlsson hade plockat upp en lös puck i egen zon, och lyfte blicken. Vid offensiv blå flög Beckett Sennecke fram, och Leo skickade, från egen tekningscirkel, iväg den förbi samtliga Vegas-spelare. Plötsligt hade lagkamraten ett friläge.

Leo om passen: "Jag var så trött"

Assisten hyllas från flera håll, och Carlsson medgav sedan att den blev rätt bra.

– Jag var så trött så jag tänkte inte så mycket faktiskt. Jag såg honom där helt ensam och försökte bara slå en så hård pass jag kunde dit. I slutändan blev det perfekt, säger han till media efter matchen.

– Lite tajtare än vi ville ha det i slutet där, men vi mötte ett bra lag också. Vi väntade oss en push, men vi vann, så det är bra, fortsätter han.

Svenskens mål innebar 4–0 i matchen och blev också avgörande. Det då Vegas stod för en upphämtning till 3–4 i den tredje perioden.

Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks: 3–4 (0–1, 0–3, 3–0)

Vegas: Theodore, Hertl, Bowman.

Anaheim: Sennecke, Killorn, Malott, Carlsson.