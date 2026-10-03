Försvarar utbuade ”förrädaren”: "Lider med honom"

Dylan Larkin blev utbuad av det egna lagets fans.

Uppladdningen inför 2026/27 har varit allt annan än lugn för Detroit Red Wings, men när det inatt blev dags att släppa pucken, mot New York Rangers, för säsongens första match, blev det tydligt hur stora konsekvenser allt kan få.

Stämningen var spänd efter den senaste tidens misslyckande att skriva kontrakt med Simon Edvinsson, samt få en ny general manager på plats efter sparkningen av Steve Yzerman, men löken på laxen blev presentationen av den tidigare lagkaptenen ˙Dylan Larkin.

Den 30-årige trotjänaren var uppsatt på skadelistan, men fick ändå sitt namn uppropat i Little Caesars Arena. Draget fick hela byggnaden att fyllas av burop så stjärnan i somras krävt att bli trejdad från Detroit. Något som ännu inte blivit av.

Larkin bemötte det hela med en försiktig vink, men det krävs mer för att läka såren hos fansen. Att det är en egen Michigan-kille förvärrar också det hela ytterligare, och gör att flera fans nu tejpat över hans namn på sina tröjor. Orden som istället går att läsa där är saker som ”loser” och ”förrädare”.

När New York Rangers gjorde första målet i 0–2-matchen började Detroit-läktarna också skandera "sell the team".

Todd McLellan: "Jag lider med honom"

Trots allt detta red sedan Detroits coach Todd McLellan ut för att försvara sin tidigare kapten.

– Eftersom Dylan är en del av laget ville han vara med vid ceremonin. Han måste förstås leva med konsekvenserna av att ha begärt att bli bortbytt. Det är inte en bekväm situation för någon; jag lider med honom dock. Det gör jag verkligen, säger han till media efter förlusten.

Målen i mötet gjordes av Sean Durzi och Eeli Tolvanen. Dylan Garand höll nollan för Rangers.

Ur svenskt perspektiv blev dock Anton Johansson matchens stora profil. Det genom att göra debut i NHL. Han spelade i ett tredje backpar med Justin Faulk.