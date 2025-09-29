Prenumerera

Svensken sätts upp på waivers av Rangers

Anton Blidh sätts upp på waivers av New York Rangers. 30-åringen har gjort en NHL-match senaste två säsongerna och ser ut att få inleda i AHL även den här säsongen.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media via AP Images.

Det är nu tio år sedan Anton Blidh lämnade Sverige för att spela i Nordamerika och slå sig in i NHL. Sedan dess har forwarden blivit väletablerad i AHL, men har haft det svårare att ta en tröja i NHL. Det har blivit 85 matcher i högsta ligan samtidigt som det har blivit över 500 matcher i AHL-sammanhang.

De senaste åren har svensken tillhört New York Rangers organisation.

Under hösten har 30-åringen också varit med på NHL-lagets försäsong, men under måndagen kom beskedet att han nu skickas ner. Processen kommer däremot att gå via waivers vilket innebär att samtliga övriga 31 lag i ligan kan göra anspråk på honom inom 24 timmar.

Anton Blidh har spelat en NHL-match de senaste två åren sedan han kom till Rangers. Förra säsongen var han assisterande kapten för Hartford Wolfpack i AHL. I inledningen av karriären tillhörde forwarden Boston Bruins där 70 av de 85 NHL-matcherna har spelats.

Även Philadelphia Flyers back Helge Grans har satts upp på waivers.

