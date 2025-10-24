Fem poäng av underbarnet – när Sharks bröt förlustsviten

San Jose-seger med 6–5 efter förlängning

Macklin Celebrini med tre mål för San Jose

Will Smith avgjorde för San Jose

San Jose har haft det tufft i NHL, men borta mot NY Rangers kom första segern, efter sju spelade matcher. San Jose vann med 6–5 (3–1, 1–3, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Will Smith slog till 1.38 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 6–5-mål.

Macklin Celebrini tremålsskytt för San Jose

San Jose hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.58 genom Adam Gaudette och gick upp till 0–2. NY Rangers kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade San Jose dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. I andra perioden var det i stället NY Rangers som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 4–4.

San Jose gjorde 4–5 genom Will Smith efter 6.31 i tredje perioden.

NY Rangers gjorde 5–5 genom Taylor Raddysh efter 11.50 av perioden. Stor matchhjälte för San Jose 1.38 in i förlängningen blev Will Smith med det avgörande 6–5-målet.

San Joses Macklin Celebrini stod för fem poäng, varav tre mål, Will Smith gjorde två mål och spelade fram till två mål och William Eklund hade tre assists. Taylor Raddysh gjorde tre mål för NY Rangers.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, NY Rangers med 11–16 och San Jose med 13–23 i målskillnad. Det här var NY Rangers tredje uddamålsförlust den här säsongen.

I tabellen innebär det här att San Jose nu ligger på sjunde plats. NY Rangers är på sjätte plats.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen, då i SAP Center at San Jose.

Nästa motstånd för NY Rangers är Calgary. Lagen möts måndag 27 oktober 01.00 i Scotiabank Saddledome. San Jose tar sig an New Jersey borta lördag 25 oktober 01.00.

NY Rangers–San Jose 5–6 (1–3, 3–1, 1–1, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (1.58) Adam Gaudette (Collin Graf), 0–2 (6.17) Macklin Celebrini (William Eklund, Dmitrij Orlov), 1–2 (14.19) Taylor Raddysh (Sam Carrick, Carson Soucy), 1–3 (19.51) Macklin Celebrini (Will Smith, William Eklund).

Andra perioden: 2–3 (24.04) Mika Zibanejad (Alexis Lafreniere, JT Miller), 3–3 (26.47) Juuso Pärssinen (Conor Sheary), 4–3 (32.10) Taylor Raddysh, 4–4 (39.54) Macklin Celebrini (Will Smith, Dmitrij Orlov).

Tredje perioden: 4–5 (46.31) Will Smith (William Eklund, Macklin Celebrini), 5–5 (51.50) Taylor Raddysh (JT Miller, Adam Fox).

Förlängning: 5–6 (61.38) Will Smith (Macklin Celebrini).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-2-2

San Jose: 1-0-4

Nästa match:

NY Rangers: Calgary Flames, borta, 27 oktober

San Jose: New Jersey Devils, borta, 25 oktober