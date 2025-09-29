Anthony Stolarz och Toronto Maple Leafs är överens om ett nytt kontrakt. På söndagen blev det klart att veteranmålvakten blir kvar i klubben till 2030.

Anthony Stolarz blir Toronto Maple Leafs trogen. Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images

Anthony Stolarz gjorde stor succé när han sajnade med Toronto Maple Leafs förra säsongen. Under sitt första år i Toronto noterades den 198 centimeter långe målvakten för ett facit på 21 vinster, ett snitt på 2,14 insläppta mål per match och en ligaledande räddningsprocent på 92,6 på 34 matcher.

Nu har hans förtroendeingivande spel gett honom en förlängning med klubben. Den 31-årige amerikanen skrev under söndagen under ett nytt fyraårskontrakt som startar från och med nästa säsong och är värt 15 miljoner dollar – 140 miljoner svenska kronor. Lönetaksträffen landar på 3,75 miljoner dollar per säsong, en ökning mot de 2,5 miljoner dollar han har i det befintliga kontraktet.

Det nya avtalet håller kvar Stolarz i Maple Leafs till och med säsongen 2029/30.

Maple Leafs skrev ursprungligen ett tvåårskontrakt med Stolarz i juli 2024 värt fem miljoner dollar.

Anthony Stolarz vann Stanley Cup 2024

Inför sin nionde NHL-säsong har Stolarz spelat 142 grundseriematcher, med ett facit på 64–39–12, en räddningsprocent på 91,7 och ett GAA på 2,55 för Maple Leafs, Florida Panthers, Anaheim Ducks, Edmonton Oilers och Philadelphia Flyers.

Han vann Stanley Cup med Panthers 2024.

Stolarz, som är amerikan, spelade sju säsonger i AHL där han noterades för en räddningsprocent på 91,3 och ett GAA på 2,86 med ett facit på 74–53–24 på 155 matcher med Lehigh Valley Phantoms och San Diego Gulls.

Stolarz draftades i andra rundan av Flyers i NHL-draften 2012. Innan han blev professionell tillbringade han två säsonger med London Knights i Ontario Hockey League och hjälpte laget att vinna OHL-mästerskapet 2013.

Maple Leafs avslutade säsongen 2024/25 med ett facit på 52–26–4 och 108 poäng, vilket räckte till seger i Atlantic Division och den näst bästa noteringen i Eastern Conference. Efter att ha besegrat Ottawa Senators i första slutspelsrundan slogs Toronto ut av de blivande mästarna Panthers i sju matcher i den andra rundan.

